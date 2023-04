Una dona morta i cinc persones evacuades per un incendi al carrer Remei de Dalt de Manresa

Una dona de 62 dos anys, A.G.G, ha mort aquest dimecres al matí en l'incendi d'un bloc de tres plantes del carrer Remei de Dalt de Manresa que també ha obligat a evacuar cinc persones.

Segons els Bombers de la Generalitat, les flames han començat poc abans de 3/4 de 5 del matí al segon pis del número 44. Les dotacions que s'hi han desplaçat, dotze en total -inclosa un camió-escala que s'ha instal·lat a la Via de Sant Ignasi-, han treballat en una extinció complicada per la gran quantitat de material que hi havia acumulat a l'immoble on ha començat el foc. Segons ha pogut saber Regió7, la víctima feia uns cinc anys que hi vivia.

Dels cinc evacuats, quatre eren els membres d'una família resident al tercer pis i una dona del primer. Al segon, a 3/4 de 8 encara no s'hi havia pogut accedir perquè hi havia molta càrrega de foc. Finalment, en fer-ho, els bombers han comprovat que hi havia un cos a dins, a més d'un gos i un gat també finats.

Investigació oberta

Els Mossos d'Esquadra, que hi han desplaçat tres patrulles, s’han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació de les causes de l’incendi. També hi han treballat quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han avaluat 8 persones.

Un cop extingit el foc, els Bombers han fet la revisió i la ventilació de l’edifici. Les flames han cremat completament el segon pis, parcialment el tercer pis i el primer pis ha quedat afectat per l’aigua, segons el primer balanç fet pel cos d'emergències.