Dues persones han mort aquest divendres a la nit i deu més han resultat ferides en un incendi en un restaurant de gastronomia italiana situat a la madrilenya plaça de Manuel Becerra. Els morts, segons han explicat a Efe fonts policials, eren dos homes joves, un d’ells treballador de l’establiment hoteler, Burro Canaglia, situat al número 16 de la cèntrica plaça del districte de Salamanca de Madrid.

El foc es va declarar cap a les 11 de la nit i es va propagar pel sostre «de manera molt ràpida» i també per les parets, que estaven cobertes de plantes artificials, han informat a EFE fonts d’Emergències Madrid.

La supervisora de guàrdia de Samur-Protecció Civil, Montserrat Marcos Alonso, ha explicat als mitjans que sis dels ferits han sigut traslladats a diferents hospitals madrilenys amb pronòstic greu i que 4 pacients més han sigut atesos amb caràcter lleu.

Pel que fa a l’origen del foc, testimonis i comensals del local han explicat a Efe que l’incendi es va produir perquè quan un dels cambrers estava flamejant unes postres, una flama va arribar al sostre de l’establiment, que estava cobert amb plantes artificials –també les parets–. En qüestió de segons, han afegit, es va incendiar tot el sostre de l’establiment. Alguns comensals van poder sortir ràpidament per la porta del restaurant, mentre que d’altres van quedar atrapats quan el foc ja bloquejava la sortida.

Aquests testimonis han apuntat que algunes persones, que en aquell moment estaven sopant, van sortir per una porta d’emergència que dona a un portal annex al local. Així mateix, han assenyalat que alguns vianants i persones que hi havia en locals pròxims, al veure que hi havia persones atrapades a l’interior de l’establiment, van començar a donar puntades de peu als vidres amb la intenció de trencar-los perquè poguessin sortir.

David i Juan, marit i germà d’una de les hospitalitzades de caràcter lleu per intoxicació, han explicat a Efe que alguns clients i treballadors van intentar refugiar-se a la cuina ja que l’incendi es va produir molt a prop de la porta, motiu pel qual només van poder sortir els que estaven a les taules més pròximes a la sortida.

La Policia Nacional s’ha fet càrrec de la investigació, segons ha explicat un portaveu, que ha afegit que en aquests moments la Policia Científica està realitzant el reportatge fotogràfic a l’interior del restaurant. En les pròximes hores, ha dit, es realitzarà la inspecció ocular tècnica policial. Així mateix, ha incidit que de moment «no es pot descartar cap hipòtesi sobre l’origen de l’incendi».

En l’operatiu han participat 12 dotacions de bombers de l’Ajuntament de Madrid, que han extingit l’incendi. Carlos Marín, cap de guàrdia dels bombers, ha posat en relleu que fins al lloc de l’incendi es van desplaçar la meitat del parc de bombers de Manuel Becerra per l’avís d’un foc que es propagava «per la façana» d’un restaurant i ha incidit que el temps de resposta «ha sigut molt ràpid». Aquest parc de bombers es troba a poca distància del lloc de l’incendi, de manera que els bombers van poder intervenir-hi ràpidament.

Marín ha apuntat que quan van arribar-hi es van trobar «un incendi molt pròxim a la porta» i que, malgrat que el van extingir ràpidament, «hi havia molta gent que no podia sortir», de manera que van haver de realitzar dotze rescats de persones a l’interior.