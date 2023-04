Sang per resoldre l'afront d'una presumpta violació patida el passat estiu a la Pobla de Vallbona. Un menor de catorze anys i un familiar d'aquest van ser arrestats dijous passat per un delicte de temptativa d'homicidi després que l'adolescent presumptament apunyalés al coll al jove de 22 anys a qui mesos enrere havia denunciat el seu familiar per un delicte d'agressió sexual amb penetració. El ferit està fora de perill i malgrat la lesió que presenta al coll es recupera favorablement.

Els fets van passar a les vuit de la tarda del passat dijous a l'interior d'una autoescola de la Pobla de Vallbona. Moments abans que tanquessin les classes, el menor i una tia d'aquest es van presentar allà buscant al presumpte autor dels abusos sexuals amb accés carnal que l'adolescent va patir el mes de juliol passat en un edifici en obres d'aquesta mateixa localitat. En un primer moment va entrar a l'establiment la tia del menor, qui presumptament hauria donat indicacions al seu nebot. Per aquest motiu també va ser arrestada com a còmplice del delicte de temptativa d'homicidi. Tot seguit va entrar el menor, de catorze anys i amb expedients oberts per altres fets violents. Després de preguntar pel nom del jove, de 22 anys i que té en vigor una ordre d'allunyament respecte d'ell per la presumpta violació, es va dirigir a ell armat amb un ganivet de cuina. Al crit de “et mataré!”, l'adolescent va atacar amb aquesta arma blanca a la víctima i presumpte violador. A causa de la seva agressivitat el personal de l'autoescola ni tan sols va poder intervenir per intervenir en l'agressió i va haver de ser una amiga de la infància que era allà, qui va tractar de tranquil·litzar-lo fins que va deixar el ganivet en una butaca i va fugir del lloc. Agents de la Policia Local de la Pobla de Vallbona van arrestar al menor en els voltants i posteriorment la Guàrdia Civil va detenir també a una dona de 36 anys, tia d'aquest, per la seva presumpta participació en els fets. Una ambulància del SAMU va acudir immediatament a l'autoescola i va aconseguir salvar la vida del jove de 22 anys, que presentava diverses ferides per arma blanca, una d'elles al coll. La víctima va ser evacuada a l'Hospital de Llíria i d'aquí derivat a un hospital de València.. El menor ha estat posat a la disposició de la Fiscalia de Menors i després de prendre-li declaració al detingut - que s'ha acollit al seu dret a no declarar - i a diversos testimonis que es trobaven a l'autoescola en el moment dels fets, s'ha acordat el seu internament en règim tancat. Forenses de l'Institut de Medicina Legal de València realitzaran una valoració psiquiàtrica de l'adolescent. Per part seva, el jutjat d'Instrucció número u de Llíria va acordar ahir la llibertat amb càrrecs de l'altra arrestada.