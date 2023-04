Sant Fruitós de Bages celebrarà aquesta tarda una concentració per donar suport a la família i amics dels dos veïns que van perdre la vida diumenge en un accident de quad a Talamanca. Les víctimes mortals són el conductor i l'acompanyant del quad, Abel Cayuela de 30 anys i Àlex Pérez Cayuela de 12. Les víctimes eren oncle i nebot. En un comunicat compartit a les xarxes, el consistori ha lamentat profundament aquestes pèrdues i ha volgut traslladar la seva voluntat "d'acompanyar a tot el seu entorn en aquests moments tan difícils". L'acte tindrà lloc a les 18 hores a la plaça de la Vila.

⚫️Avui 24 d'abril se celebrarà una concentració per donar suport a la família i amics dels dos veïns que han perdut la vida en un tràgic accident.



Des de l'Ajuntament lamentem profundament aquestes pèrdues i volem acompanyar a tot el seu entorn en aquests moments tan difícils. pic.twitter.com/NawzLl5zBm — Sant Fruitós Bages (@AjSantFruitos) 24 de abril de 2023

L'accident es va produir diumenge al vespre en una pista forestal de la finca de les Generes, al terme municipal de Talamanca, però que està a tocar dels municipis de Sant Fruitós de Bages i Navarcles. El quad es va precipitar per un desnivell de més de 50 metres i, com a conseqüència de la caiguda, el conductor i l'acompanyant van morir.

Arran de l'accident, es van activar vuit dotacions dels Mossos d'Esquadra i sis de terrestres dels Bombers, així com dos helicòpters i personal del GRAE d'Olot i Cerdanyola del Vallès. També hi van acudir tres unitats, l'helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.