Més d'un centenar de persones es concentren a Sant Fruitós per la mort de dos veïns en un accident de quad

Més d'un centenar de persones han mostrat aquest dilluns a la tarda el seu condol als familiars dels dos veïns de Sant Fruitós de Bages que van perdre la vida aquest diumenge en un accident de quad, en una zona boscosa prop de Món Sant Benet, al terme de Talamanca. Els veïns han recordat les dues víctimes, Abel Cayuela, de 30 anys, i Àlex Pérez Cayuela, de 12, oncle i nebot, amb un sentit minut de silenci que ha omplert la plaça de la Vila.

La concentració de suport, convocada per l'Ajuntament, ha comptat amb l'assistència de familiars directes de les víctimes, que en tot moment han estat acompanyats per l'alcaldessa de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñán, i altres regidors del consistori. Després del minut de silenci, els familiars han dedicat un sincer agraïment als veïns que els han ofert el seu suport després de l'accident. La majoria d'assistents no tenien paraules, només llàgrimes i mostres de condol als familiars i amics més propers.

Entre els concentrats, es trobaven veïns, amics i companys de classe del menor, que s'han mostrat consternats per la pèrdua de dues persones "molt conegudes i molt estimades al municipi". En un comunicat, l'Ajuntament ha lamentat profundament les pèrdues i ha volgut traslladar la seva voluntat "d'acompanyar a tot el seu entorn en aquests moments tan difícils".

⚫️Avui 24 d'abril se celebrarà una concentració per donar suport a la família i amics dels dos veïns que han perdut la vida en un tràgic accident.



Des de l'Ajuntament lamentem profundament aquestes pèrdues i volem acompanyar a tot el seu entorn en aquests moments tan difícils.

El jove era estudiant de sisè de l'escola Monsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages. Fonts del centre han explicat que s'organitzarà un acte en record al menor accidentat, tot i que encara no n'han pogut concretar la data. Arran de l'incident, el centre ha activat el protocol establert per la Generalitat de Catalunya psicòlegs visitaran el centre al llarg del dia per parlar amb els companys de l'adolescent traspassat.

El quad es va precipitar per un barranc de més de 50 metres

L'accident es va produir diumenge quan el quad es va precipitar per un barranc de més de 50 metres del camí de les Generes, al municipi de Talamanca i, com a conseqüència de la caiguda, el conductor i l'acompanyant van morir. Fonts coneixedores del cas amb qui ha pogut parlar aquest diari apunten que el pare de l'adolescent anava en un altre quad.

Arran de l'accident, es van activar vuit dotacions dels Mossos d'Esquadra i sis de terrestres dels Bombers, així com dos helicòpters i personal del GRAE d'Olot i Cerdanyola del Vallès. També hi van acudir tres unitats, l'helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.