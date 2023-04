Desallotgen un bloc ocupat al carrer Oms i de Prat de Manresa

Els Mossos d'Esquadra i Policia Local han iniciat aquest dilluns al matí un operatiu per desallotjar el bloc del número 50 del carrer Oms i de Prat de Manresa, ocupat des del 2017, segons ha pogut saber Regió7. El dispositiu ha fet mobilitzar com a mínim quatre furgons de Mossos d'Esquadra i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Segons ha pogut saber Regió7, ja s'estan tapiant portes i finestres de l'edifici.

El propietari d'un dels pisos defineix els residents que han estat desallotjats com a "delictius i perillosos" i destaca que l'immoble del qual és propietari ha quedat totalment "destrossat". També ha assegurat que com a propietaris van intentar dur a terme el procés de forma legal, però no va prosperar. Ha estat necessària la intervenció de l'Ajuntament per poder expulsar les persones que hi vivien de forma il·legal.

Veïns de la zona asseguren que la presència d'aquestes persones era "molt conflictiva" i que els "crits, les baralles i la violència" eren constants. També han explicat que ja s'havien queixat a l'Ajuntament "diverses vegades".

El dispositiu ha començat abans de les 10 del matí i a les 11, ja no quedava cap veí a l'interior de l'edifici. Fonts de Mossos afirmen que es tracta d'un requeriment per part de la Policia Local motivat pel malestar de l'edifici.