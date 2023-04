Els pares de quatre menors hauran de pagar 557.563 euros per l'incendi que els joves van causar en un xalet al Pirineu, al municipi aragon Castiello de Jaca. Els fets van tenir lloc el 2022, quan els menors tenien entre 14 i 17 anys. La quadrilla va accedir a un xalet propietat d'un notari de Saragossa per una porta del darrere que estava trencada. Dins de l'habitatge, el grup va trencar la porta del celler, on es van gravar un vídeo festejant.

Un cop al saló, van tirar benzina en un got de vidre i li van calar foc. La flamarada va espantar el grup, que va intentar sufocar el foc amb aigua de l'aixeta. La idea va ser nefasta, ja que el combustible es va vessar per la taula i aquesta va calar immediatament. La següent idea tampoc no va ser millor: van intentar extingir les flames amb l'edredó d'un llit i el foc es va avivar de manera que els menors, espantats, van abandonar la casa per posar-se fora de perill. L'habitatge va ser engolit per les flames.

Els xavals van reconèixer davant la jutgessa que havien estat a l'immoble, però van al·legar que creien que estava abandonat. L'argument va resultar inadmissible, ja que el propietari va comprar la casa el 2019 i estava en perfecte estat.

Els quatre joves han estat condemnats per un delicte greu de violació de domicili i un altre de danys per imprudència greu. Com que són menors, la indemnització de 557.563 euros l'hauran d'afrontar els pares. A més, dos dels joves passaran 12 mesos sota llibertat vigilada, un altre hauran d'assistir a un centre de dia supervisat durant un any i, el quart, que acaba de fer la majoria d'edat, haurà de fer tasques socioeducatives.