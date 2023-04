Un turisme ha bolcat al quilòmetre 886 de l'A-2, a Martorell, aquest dimarts al matí. Arran de l'accident, el turisme ha ocupant 2 carrils, provocant afectacions al trànsit. Bombers de la Generalitat ha rebut l'avís a un quart de nou del matí i hi ha enviat 3 dotacions. A la seva arribada, i després de moure el cotxe amb dificultats per poder restablir el trànsit amb normalitat, han portat el vehicle a una illeta propera on posteriorment ha estat remolcat per la grua.