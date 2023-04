Els Mossos d'Esquadra han condecorat els agents que en una complexa investigació de sis mesos van aconseguir identificar i detenir el suposat autor d'una brutal agressió sexual a una menor de 16 anys a Igualada (Anoia) el 2021 ja que, segons els comandaments, "van fer possible l'impossible".

En l'acte del Dia de les Esquadres de la Comissaria General d'Investigació Criminal (CGIC), celebrat al complex Egara de la policia autonòmica, han estat condecorats en concret cinc dels agents de la unitat que va investigar el cas i la inspectora que els va liderar, així com la fiscal d'Igualada que es va encarregar de les indagacions.

El cap de la CGIC, Ramon Chacón, ha destacat que el sospitós, Brian R.C.M., va utilitzar una "violència sàdica" i que els agents "van fer possible l'impossible" perquè la víctima no recordava res, no hi havia testimonis, cap càmera va gravar l'agressió i la inspecció ocular del lloc no va permetre localitzar ni petjades ni l'ADN de l'autor.

La de la violació d'Igualada, ocorreguda l'1 de novembre del 2021 després de sortir la menor de la discoteca Épic, va ser una investigació molt complexa, de gairebé sis mesos, en què la víctima no va poder aportar cap detall sobre l'agressor i no hi havia imatges directes sobre el lloc on van passar els fets ni testimonis.

Els mossos celebren la gala de la Divisió Investigació Criminal. Condecoren, entre d’altres, a les investigadores que van resoldre la violació de la menor a Igualada. pic.twitter.com/gAbOmGOxTd — Guillem Sánchez (@guillem_sm) 25 de abril de 2023

De fet, els Mossos van recopilar imatges de 155 càmeres de seguretat de la zona més propera als fets i de la seva perifèria, per fer un seguiment de les persones i els vehicles durant el temps en què es va produir l'agressió i per identificar el sospitós.

Finalment, el suposat autor de la brutal violació va poder ser identificat perquè els Mossos van vincular la imatge d'un jove que va ser captat per càmeres de seguretat seguint de prop la víctima amb un incident en què aquella mateixa nit el sospitós va ser gravat perjudicant un vehicle.

Un cop identificat, els Mossos el van detenir i van registrar casa seva, on van trobar ADN de la víctima entre les seves pertinences, davant del qual el jutge el va enviar a presó preventiva. Els agents condecorats han dedicat el reconeixement a la víctima.

En el seu discurs, Chacón ha afirmat que el nou decret d'estructura dels Mossos d'Esquadra permetrà potenciar tres línies de l'àrea de recerca criminal: anticorrupció -una de les àrees més delicades i on és més complicat obtenir proves, ha afirmat-, delictes informàtics -amb una dècada a l'alça i 68.000 fets anuals a Catalunya- i les agressions sexuals -que s'han duplicat els últims anys, en passar de 1.700 a més de 3.600-.