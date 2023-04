L’alcalde de la ciutat brasilera d’Araucària es va casar amb una adolescent de 16 anys i l’endemà de la cerimònia va nomenar la seva nova sogra com a secretària de Cultura i Turisme d’aquest municipi del sud del Brasil, va informar aquest dimarts el Ministeri Públic.

Malgrat que el matrimoni amb una jove de 16 anys està previst per llei en casos excepcionals, la Fiscalia li va obrir una investigació per nepotisme a l’alcalde Hissam Hussein Dehaini, de 65 anys, a causa que el nomenament va beneficiar la mare de l’adolescent, que havia d’aprovar la unió de la menor d’edat perquè aquesta tingués validesa legal.

El matrimoni civil va ser contret el 12 d’abril passat, un dia després que la jove, que va ser reina de bellesa adolescent de la ciutat, complís 16 anys, l’edat amb què un menor pot formalitzar legalment una unió marital des que compti amb la prèvia aprovació dels seus pares.

El 13 d’abril, un dia després, va ser publicat en el Diari Oficial de la municipalitat el decret pel qual l’alcalde va nomenar Marilene Rode com la seva secretària de Cultura i Turisme, amb un salari de 21.416 reals (uns 4.232,4 dòlars) mensuals. Fins aleshores la sogra era funcionària a la secretaria d’Educació amb un salari molt inferior.

Escàndol polític

El cas va generar un escàndol polític a Araucària, municipi a l’àrea metropolitana de Curitiba, la capital de l’estat de Paraná. L’escàndol va ser avivat per la informació que va ser la mateixa vicealcaldessa d’Araucària, Hilda Lukalski Seima, la que, com a cap del Registre Civil de la ciutat, va oficialitzar el matrimoni. Tots dos van ser elegits el 2016 i reelegits el 2020 per una coalició de partits conservadors.

El 2010, quan exercia un mandat anterior, l’alcalde li va concedir càrrecs públics a la seva llavors dona, a dues de les seves filles i a un cunyat, cosa que va ser objecte d’una investigació que va acabar arxivada.

L’alcaldia va aclarir en una nota que el nomenament és un «acte discrecional del cap del Poder Executiu, el qual va considerar que la funcionària compleix les condicions necessàries per a l’exercici del càrrec, ja que posseeix 26 anys d’experiència en el servei públic».

El Ministeri Públic, per la seva banda, al·lega que la Constitució prohibeix expressament el nepotisme, és a dir que ocupants de càrrecs executius per mandat públic nomenin, contractin o afavoreixin familiars en càrrecs del poder públic.