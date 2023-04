Cinc ferits, un d'ells greu, en un xoc entre un cotxe i un camió a la C-55, a Callús

Un camió ha bolcat i cinc persones han resultat ferides, una d'elles de gravetat, després del xoc entre el vehicle de grans dimensions i un cotxe a la C-55, al seu pas per Callús. L'accident s'ha produït quan faltaven pocs minuts per les 4 de la tarda i ha obligat a tallar la via en ambdos sentits durant 3/4 d'hora.

Quatre ambulàncies del SEM i un helicòpter medicalitzat s'han desplaçat fins al lloc dels fets per atendre les persones implicades en el xoc, de les quals una ha resultat ferida amb pronòstic greu i les altres quatre menys greus. Els ferits han estat traslladats a l'hospital Taulí de Sabadell i l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa. En l'accident, també s'han mobilitzat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat. Efectius del cos han treballat en el vessament de gasoil del camió bolcat. Durant el tall de la via, el Servei Català de Trànsit ha arribat a registrar fins a quatre quilòmetres de cues. A 2/4 de sis de la tarda, la circulació ha quedat represa en ambdos sentits de la marxa.