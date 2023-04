El fiscal manté la petició de 30 anys de presó per a l'acusat d'assassinar un paleta a Puigcerdà per robar-li diners la nit del 31 de gener del 2020. Al final del judici, que es fa amb jurat popular, ha elevat a definitives les conclusions provisionals i l'acusació particular s'hi ha adherit. El fiscal ha dit a l'informe que l'acusat es va acarnissar amb la víctima "colpejant-lo com a un animal" i infringint-li ferides "innecessàries" per matar-lo: "Ho va fer per torturar-lo". A l'última paraula, el processat ha reiterat que no recorda "res" perquè anava begut i que no va saber que la víctima havia mort fins dies després: "Lamento molt els fets". L'acusació sosté que el cosí de l'acusat el va ajudar a fugir i demana 3 anys per encobriment.

El fiscal Víctor Pillado ha elevat a definitives les conclusions provisionals, amb petites modificacions en el relat de fets, i manté així la petició de 25 anys de presó pel delicte d'assassinat agreujat i 5 anys de presó per un robatori amb violència en casa habitada amb ús d'instrument perillós. L'acusació particular, en nom de la família de la víctima, s'hi ha adherit.

La defensa de l'acusat, encapçalada pel lletrat Joan Planella, sosté com a tesi principal que el processat no va cometre els fets i vol l'absolució. Al final del judici, però, ha introduït un alternativa en cas que el jurat popular el declari culpable. La defensa nega el robatori i sosté que la víctima va morir per lesions produïdes en el marc d'una baralla. Per això, sol·licita 12 anys, 6 mesos i 1 dia de presó.

El jurat popular s'haurà d'encarregar de declarar culpable o no culpable un segon acusat. És el cosí del presumpte assassí que s'enfronta a 3 anys de presó per encobriment, perquè va anar a buscar el seu parent a Puigcerdà la nit dels fets i el va tenir "amagat" a casa seva, a Girona, fins que els Mossos el van detenir. El seu advocat, Carles Monguilod, ho rebutja i sosté que no hi ha cap prova que avali que el processat sabés que el seu cosí havia acabat amb la vida d'una persona quan el va ajudar.

Durant una hora i quart d'informe, el fiscal Víctor Pillado ha desgranat totes les proves que considera que serveixen per fonamentar un veredicte de culpabilitat. Així, el fiscal sosté que, després d'haver estat bevent junts la tarda-vespre del 31 de gener del 2020 i de descobrir que la víctima havia cobrat recentment una "quantitat important" de diners, l'acusat va decidir anar a casa seva, un habitatge semiabandonat als afores de Puigcerdà, per robar-li l'import.

Pallissa i estrangulament

Un cop allà, va rebentar la porta d'accés, li va clavar una pallissa brutal a la víctima i, finalment, el va matar escanyant-lo. El fiscal ha subratllat que la víctima no va tenir cap possibilitat de defensar-se i que l'acusat s'hi va "acarnissar" provocant-li un patiment "cruel" i innecessari per causar-li la mort.

Pillado ha recordat al jurat popular que els forenses que van fer l'autòpsia a la víctima van dictaminar que va rebre multitud de cops arreu del cos propinats amb una intensitat tan elevada que li van trencar nou costelles, la mandíbula i li van fer saltar diverses dents "d'arrel". A més, també tenia lesions compatibles amb cremades que podien haver estat fetes amb una cigarreta. "Totes aquestes lesions eren innecessàries per matar-lo. Ho va fer per torturar-lo i perquè li digués on eren els diners", ha afirmat el fiscal, que ha exposat que tot plegat va ser per "uns 2.000 miserables euros".

La defensa, per contra, considera que no hi ha proves que avalin que l'acusat va ser l'autor dels fets i creu que hi ha altres explicacions a les empremtes i l'ADN de l'acusat localitzat a l'escena del crim o al pal que l'agressor va fer servir per atacar-lo. Segons Planella, el mateix processat ha admès que havia estat a casa de la víctima en altres ocasions i que l'havia ajudat amb la instal·lació elèctrica: "Podia ser d'aleshores".

En cas que el declarin culpable, la defensa considera que li han d'apreciar una circumstància atenuant pel consum d'alcohol. Tot i que no hi ha cap prova objectiva que indiqui quina quantitat va beure aquell dia, Planella ha recordat que la víctima tenia una intoxicació etílica important i que és lògic pensar que, havent estat consumint junts les hores prèvies al crim, l'acusat també podia estar en una situació semblant.

A l'últim torn de paraula, el processat ha repetit el que ja va dir ahir durant la seva declaració: que anava "tan borratxo" que no recorda res fins que es va despertar al mig del carrer i va veure que tenia la roba tacada de sang.

Ocult a Girona

Després d'això, va trucar al seu cosí, que viu a Girona, que el va anar a buscar a Puigcerdà. El fiscal i l'acusació particular creuen que el presumpte assassí li va explicar el que havia passat i que el seu parent va decidir encobrir-lo ocultant-lo a casa seva.

El seu advocat, Carles Monguilod, ha admès que l'actuació del seu client no va ser "la d'un ciutadà modèlic" perquè va mentir a la policia però apunta que això no vol dir que sabés que el seu cosí havia matat presumptament una persona a Puigcerdà: "Li va dir que s'havia barallat i ell el va voler ajudar, no hi ha res que provi que sabia alguna cosa més". De fet, Monguilod ha exposat que l'acusat estava empadronat a casa del seu cosí a Girona i que seria bastant absurd amagar-se de la justícia en un domicili on el podien anar a buscar amb les mínimes investigacions.

Després de les conclusions i els informes, demà al matí entregaran l'objecte del veredicte al jurat popular, que es retirarà a deliberar.