El 27 d'abril es durà a terme una prova del nou sistema d'alertes de Protecció Civil a telèfons mòbils a la Catalunya central. A partir de les onze del matí, es farà un enviament massiu de missatges a telèfons intel·ligents per testejar el sistema pensat per alertar la població en cas d'una emergència.

Es tracta d'una eina pensada per traslladar a la població les instruccions que ha de seguir de forma immediata per protegir-se i evitar danys quan es trobi a la zona afectada per una emergència, catàstrofe o accident greu. Consisteix en la recepció de notificacions (missatges de text) emergents a la pantalla dels telèfons mòbils intel·ligents que estiguin ubicats a la zona de l’emergència, en el moment de l’enviament de l’alerta.

D'aquesta forma, els usuaris de telèfons mòbils intel·ligents de la regió central rebran un missatge emergent de text acompanyat d'un so molt estrident que no finalitzarà fins que la persona premi una tecla. El missatge que es distribuirà el dia 27 indicarà que és un missatge de prova per difondre aquest sistema de missatgeria.

Els telèfons mòbils que tenen activada per defecte la recepció de les alertes són els de les versions següents: Android versió 11 o superior i iOs versió 15.6 o superior. Si no es tenen activats per defecte els avisos d'emergència, es poden configurar els mòbils per rebre'ls seguint les instruccions d'un manual disponible a gencat.cat.

Fins al moment, s’han realitzat proves a Lleida, Alt Pirineu i Aran (28 de febrer) i a Tarragona, Terres de l’Ebre i Penedès (12 d’abril). En la prova del 12 d’abril, gràcies a l’enquesta desenvolupada per Protecció Civil, es va poder detectar una anomalia greu en la recepció dels mòbils de diverses companyies. Protecció Civil de la Generalitat va posar-ho en coneixement del Ministeri de l’Interior i va demanar que esbrinés què havia passat i s’hi posés solució. L’endemà el Ministeri va informar que havia localitzat l’errada i s’havia solucionat.