Un rentavaixelles ha estat el focus d'un incendi que ha obligat a confinar un bloc de pisos del carrer Amador Romaní a Capellades. Bombers ha rebut un avís a 2/4 d'1 de la matinada per un foc originat a la cuina d'un dels habitatges d'un edifici de cinc pisos.

L'abundant fum que sortia de l'habitatge on s'havia originat l'incendi va obligar a Mossos d'Esquadra a evacuar l'edifici. Per la seva banda, Bombers hi va enviar quatre dotacions, que van extingir les flames sense que provoquessin cap més afectació. Un cop apagat el foc, Bombers va revisar i ventilar els pisos del bloc i tots els veïns excepte els del pis on s'havia originat van poder tornar a casa.