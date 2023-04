El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, a un any d’inhabilitació i 12.000 euros de multa per l’organització de l’1 d’octubre. La sentència condemna Serret per un delicte de desobediència.

La fiscalia demanava justament un any d’inhabilitació i la multa que se li ha imposat per, entre altres actes, haver aprovat els pressupostos el març del 2017 que preveien partides pel referèndum i haver signat el decret de convocatòria del mateix tot i rebre els advertiments del Tribunal Constitucional. La consellera es va exiliar inicialment a Bèlgica, però va personar-se el març del 2021 davant del magistrat del Tribunal Suprem, que va derivar la causa al TSJC.