Desplegament per localitzar un home acusat d'exhibicionisme a Sant Fruitós

Diverses patrulles de Policia Local i Mossos d'Esquadra es van desplegar aquest dimarts al vespre a la carretera de Vic de Sant Fruitós després de rebre una trucada alertant-los que des del carrer es veia un home despullat a l'interior del seu habitatge. Una dona i la seva filla, menor d'edat, van veure l'escena i van trucar la Policia Local del municipi, en considerar que aquesta persona estaria presumptament practicant exhibicionisme.

La presència policial en aquesta cèntrica artèria del poble va fer que una bona colla de curiosos s'hi apleguessin amb les mirades amunt per intentar esbrinar què passava.

El delicte d'exhibicionisme castiga aquelles persones que tinguin conductes obscenes i eròtiques davant de menors d'edat o persones amb discapacitat que requereixin protecció. En aquest cas, la policia va identificar l'home, però a les 10 del matí de dijous encara no constava cap denúncia. En ser preguntat per aquest diari, l'Ajuntament de Sant Fruitós no s'ha pronunciat sobre els fets.