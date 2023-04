L’acusat d’apallissar, torturar, matar i robar un home a Puigcerdà ha estat declarat culpable d'un delicte d'assassinat i d'un delicte de robatori amb violència. Els nou membres del jurat popular que han seguit el judici que s’ha allargat prop d’una setmana a la secció tercera de l’Audiència de Girona han decidit per unanimitat que la nit del 31 de gener de 2020 el processat va acudir a casa la víctima, va trencar dues portes a cops de bastó fins a l'habitació de la víctima, a qui va matar estrangulant-lo després de propinar-li múltiples cops al cos. Tot plegat per robar-li uns 2.000 euros que l'home havia cobrat uns dies abans.

El jurat ha conclòs, també per unanimitat, que la víctima no es va poder defensar, ja que anava molt begut (2,77 grams per litre d'alcohol a la sang) i estava dins una habitació molt petita. El veredicte recull que els informes forenses no van trobar lesions de defensa al cos de la víctima. A més, va matar-lo provocant-li un patiment innecessari, amb cremades al cos que podrien haver estat provocades per una cigarreta i els múltiples cops que van trencar-li nou costelles.

Totes les proves que els investigadors van recollir de l'escena del crim i també del pis on vivia l'acusat, i sumat als testimonis que van declarar al judici han convençut el jurat popular, que no ha dubtat tampoc que el mòbil de l'assassinat va ser un robatori.

El processat ha defensat fins a l'últim moment que no se'n recorda de res. En aquest sentit, la seva defensa demanava que se li apliqués una atenuant en cas de condemna perquè considera que va perpetrar els fets amb les capacitats volitives i cognitives lleugerament alterades pel consum d'alcohol durant aquella tarda. Així ho havien declarat les persones que van passar la tarda amb ell, i així ho ha determinat també per unanimitat el jurat. Això implica que se li aplicarà una atenuant que li rebaixarà la pena. El fiscal, que inicialment li demanava 30 anys de presó, ha rebaixat la petició a 27 anys (22 anys i mig pel delicte d'assassinat i 4 anys i mig pel delicte de robatori amb violència). L'acusació particular s'ha adherit a la petició. Pel que fa a la defensa del processat, ha demanat al magistrat que se li apliqui la pena mínima.

El magistrat serà qui tindrà la potestat per imposar la pena.

El cosí, absolt

En canvi, el jurat ha mostrat divisió a l'hora de decidir si el cosí de l'acusat, que va tenir-lo durant tres dies a Girona fins que va ser detingut, va encobrir-lo. Amb 5 vots en contra i 3 a favor, han decidit absoldre'l del delicte d'encobriment pel qual s'enfrontava a 3 anys de presó.