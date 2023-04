L’Audiència Nacional manté el processament per pertinença a organització terrorista contra 12 dels CDR de l’’Operació Judes’. A vuit d’ells els atribueix també el delicte de tinença, depòsit i fabricació d’explosius de caràcter terrorista. El jutge Manuel García Castellón ha conclòs aquest sumari per segona vegada, després que hagués de reobrir-lo en estimar-se el recurs d’un dels acusats, que demanava ampliar la instrucció. El magistrat manté la mateixa situació a 12 dels 13 detinguts en l’’Operació Judes’, ja que per a un d’ells ja es va arxivar el cas ara fa un any. L’Audiència envia a judici el sumari a la sala penal un cop practicades “les diligències que s’han reputat necessàries i útils per a l’esclariment dels fets”.

"La instrucció sumarial ha vist complerta la seva finalitat, identificant els responsables del fet, qualificant el delicte i assegurant les persones i bens que han de respondre del mateix", continua la resolució del jutge. Defenses dels CDR investigats han denunciat que el jutge vol tancar la instrucció sense haver-los facilitat tota la documentació. "Amb una filtració interessada, sense comunicar-ho a les parts, el Jutjat Central d'Instrucció número 6, presidit pel polèmic jutge Manuel García-Castellón, fa pública la interlocutòria de conclusió de sumari", lamenta en un comunicat el col·lectiu Alerta Solidària. L'agrupació recorda que és la segona vegada que el magistrat prova de tancar el sumari, i que la primera, el novembre passat, ja la va haver de reobrir perquè es va reconèixer a les defenses el dret d'accés a diligències fins a aquell moment secretes. Precisament, Alerta Solidària denuncia que ha rebut la documentació d'aquelles diligències "incompleta" i amb "salts de pàgina preocupants". En aquest sentit subratlla que "sense la documentació sencera" no pot "qüestionar les investigacions fetes, les conclusions que se n'extreuen" i no pot exercir la defensa "amb igualtat d'armes". Alhora, el col·lectiu lamenta que el nou intent de tancament arriba "amb un recurs de pròrroga per resoldre", així com amb la demanda d'accés complet a tota la documentació. Però també arriba just després que la Sala d'Apel·lacions hagi sentenciat "contra l'opinió del jutge sabotejador" que el diputat de la CUP Xavier Pellicer té dret a personar-se a l'Audiència Nacional per haver estat espiat amb el programari Pegasus. Alerta Solidària puntualitza que aquesta personació dona dret a Pellicer a accedir a tota la documentació que el jutge García-Castellón "nega" al col·lectiu, una documentació de transcendència "innegable" per al cas.