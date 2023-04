Un home de 79 anys ha mort aquest dimecres a l'interior d'un pàrquing de Barcelona després de ser atropellat per una dona sense carnet de conduïr. Segons ha informat l'ajuntament en un comunicat, els fets van tenir lloc minuts abans de les 9 de la nit en un estacionament d'interior ubicat a plaça Catalunya.

Fins al lloc dels fets es van traslladar dotacions de la Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana, que s’han fet càrrec de la investigació; els Bombers de Barcelona, i unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques. Així mateix, es va activar el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) per atendre la família de l’home.

La conductora del cotxe va ser detinguda per un presumpte homicidi imprudent i per conduir sense carnet. El cos policial també va detenir el passatger, per cooperador necessari.

Aquesta és la sisena víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat . El consistori lamenta la seva mort i trasllada el seu condol a la família i amistats, i reafirma el seu compromís per «continuar treballant» per reduir les víctimes d’accidents de trànsit.