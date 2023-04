Protecció Civil ha posat a prova aquest dijous al matí el nou sistema d'alertes d'emergències a les comarques centrals i gironines. L'enviament massiu del missatge sonor als telèfons intel·ligents s'ha realitzat amb èxit, tenint en compte que prop del 90% de la població que es trobava en aquestes zones ha rebut l'avís al seu dispositiu mòbil, segons les dades extretes de les gairebé 4.000 enquestes que els ciutadans han respost de forma voluntària.

El simulacre s'ha coordinat des de la delegació del Govern a la Catalunya central, amb la presència de la delegada de la regió, Montse Barniol i amb comunicació directe amb la delegació de Girona. Quan Protecció Civil ha iniciat la prova, els telèfons mòbils d'ambdues demarcacions, així com els que es trobaven presents a la sala d'operacions, han començat a sonar amb un missatge que indicava: "estem provant el sistema d'alertes: en una emergència real rebries instruccions per protegir-te, no truquis al 112, si us plau".

La prova ha estat qualificada d'èxit, tenint en compte els resultats de les enquestes que els ciutadans han realitzat de forma voluntària després de la prova. Dels gairebé 4.000 ciutadans que han contestat l'enquesta, el 90% han rebut l'alerta, sense distincions per operadores ni per zones. En aquest sentit, el subdirector general de programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha destacat que el missatge "ha arribat a les àrees més denses, però també als nuclis més aïllats, de forma que la valoració és molt positiva".

Una incidència detectada a Montserrat

Fins al moment, l'única incidència detectada ha estat al recinte de Montserrat, on de forma generalitzada el missatge d'alerta no s'ha rebut. Tant Delgado com el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que també ha seguit en directe la prova, han assegurat que s'investigarà si s'ha produït un senyal d'error a l'antena que dona servei a la zona. De fet, Montserrat havia demanat amb anterioritat al Departament d'Interior si era possible canviar l'hora de la prova, tenint en compte que aquest migdia se celebrava la missa de solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, però el Govern ho va descartar.

Malgrat la incidència registrada a Montserrat, Barniol ha considerat que el simulacre servirà perquè la població conegui una "eina molt útil que aporta informació rellevant en cas necessari a una gran quantitat de persones". Alhora, ha recordat la importància que la ciutadania respongui a l'enquesta per valorar-ne l'efectivitat i detectar possibles incidències. De fet, en la prova del 12 d'abril passat al Penedès, Tarragona i l'Ebre, es va detectar una anomalia greu en la recepció dels mòbils de diverses companyies. Protecció Civil va posar-ho en coneixement del Ministeri de l'Interior, que finalment ho va resoldre.

Una eina pensada per a emergències greus

L'impuls d'aquest nou sistema d'alertes sorgeix de la Directiva 2018/1972 del Parlament Europeu i del Consell, que imposa l'obligació a tots els països membres de disposar de sistemes d'alerta basats en telefonia mòbil, tenint en compte que aquests dispositius compten amb una àmplia cobertura que permet garantir la difusió d'alertes a pràcticament tota la població que es pugui veure afectada per qualsevol classe d'emergència.

Delgado detalla que es tracta d'un sistema pensat per a "situacions d'emergència greu, que requereixin transmetre a la ciutadania instruccions generalitzades sobre com actuar per mantenir-se protegits". D'aquesta forma, explica que el sistema s'activarà en casos d'emergència, "com ara inundacions, un sisme, un confinament químic o un gran incendi forestal que impliqui restriccions en la mobilitat i que afecti un grup important de població".