"Francesc Quesada Sousa? Policia Local…". La porta es va obrir i els agents es van trobar de cara en Benjamín. "És el meu germà, però no hi és". Els policies van continuar: "El seu germà fa gairebé sis anys que no paga l'impost de circulació dels seus dos vehicles", li van explicar. "En Paco està desaparegut des de fa gairebé sis anys. No en sabem res... Hi ha una denúncia per desaparició". La incomprensió es va escampar, una vegada més, a casa de la família Quesada: "No. No ens consta cap denúncia. Pot venir a comprovar-ho i interposar-la, si ho desitja, davant la Policia Nacional".

Francisco Quesada Sousa, de 48 anys, va desaparèixer l'1 de desembre del 2011 a Torrelavega (Cantàbria). La seva dona, aquell mateix dia, segons va assegurar a la família, va denunciar davant la policia la seva desaparició. Però no ho va fer; no era cert, afirmen ara. Durant cinc anys i mig no hi va haver pistes, avenços ni hipòtesis. La denúncia no existia. No se'l va buscar.

"En Paco va desaparèixer cinc anys i mig abans", retrocedeix en el temps Elena, una de les seves germanes. Són set en total. "Acabàvem d'inaugurar la primera pista de patinatge a Torrelavega i va arribar la meva mare, amb mala cara", recorda. Era 1 de desembre del 2011. " El teu germà ha desaparegut , ha vingut la teva cunyada, que han discutit… i no hi és".

Quan va tancar la pista de patinatge, l'Elena va trucar la dona. "Em va dir el mateix, que el meu germà havia marxat de casa després d'una forta discussió. Va dir que ell havia arribat abans que ella i que en trobar-se va començar a increpar-la". Va dibuixar una escena de gelosia, i cops . "Que van arribar a les mans. Que ell les va agredir a ella i a la seva filla, aleshores de 17 anys, i que després d'això se'n va anar".

Aquest dia a casa es van generar els primers dubtes: "El meu germà, un maltractador? Era la primera notícia que en teníem". L'havien descrit com una persona totalment diferent a la que la seva família coneixia: "La seva dona va parlar d'una suposada addicció a les drogues i a l'alcohol".

El relat els va grinyolar: "El meu germà no podia beure per qüestions mèdiques". Preocupades i en xoc, van coincidir en anar a la policia. "Ja he interposat la denúncia, ens va dir", explica l'Elena. "A mi m'estranyava que ningú ens truqués durant aquells dies per dir-nos, per preguntar-nos, però com que no sabia com anaven aquest tipus de coses…". Ha d'estar bé, serà temporal, va pensar. "Vam arribar a creure que ell mateix, després de la suposada baralla, havia volgut distanciar-se", reconstrueix la germana.

Van començar a buscar. "Aquells primers dies vam recórrer els punts on podia ser". Mentre ho feien, sempre hi va haver quatre preguntes: per què no va recórrer a nosaltres? Per què ningú no el va veure sortir ni caminar per la zona? Per què se'n va anar sense res? On és? Paleta, amb diferents propietats, "el vam estar buscant fins i tot a l'obra on treballava…". No hi havia rastre d'ell per enlloc. Van decidir confiar en la investigació policial. "Sempre pensant que s'havia interposat la denúncia i que en qualsevol moment ens trucarien dient doncs mira… o que ell mateix trucaria". L'esperança es va evaporar amb la trucada a la porta dels agents gairebé sis anys després.

Un cotxe cremat

"Confirmat, no hi ha denúncia", va comprovar el seu germà Benjamín, que gairebé sis anys més tard va denunciar oficialment la desaparició. Aleshores van explicar a la policia com i quan van perdre el rastre d'en Paco. "Vam explicar el que ens havia relatat la seva dona". Van narrar, també, que des de llavors la seva cunyada i la neboda, s'havien allunyat, "no ens van tornar a parlar més". Ella va interposar una demanda de divorci complert l'any de no ser-hi. Als policies també els van descriure la vida d'en Paco, els seus amics, la seva feina.... I va arrencar la investigació.

Un veí va explicar que a Paco li havien donat un cop al cap i "l'havien deixat espatarrat" a casa seva. No ho va poder explicar davant la policia, va morir d'un infart

L'informe policial, a què ha tingut accés CAS OBERT, reconstrueix, amb testimonis, els cinc anys i mig durant els quals ningú, excepte la seva família, buscava Paco Quesada. "Per no tenir ni un dubte, ni una mentida més, ens vam personar a la causa, per accedir a tot el material", explica l'Elena. Van trobar mentides, testimonis amb un nodrit expedient carcerari, un cotxe cremat, un altre de regalat i un cop al cap. L'Elena, trencada, no dubta: "El meu germà no va sortir viu de casa seva, ho sé".

Acció criminal

"Trobem mentides", lamenta l'Elena. La primera, la de la denúncia inexistent per desaparició. Li seguirien unes quantes més. "Al seu moment em va parlar d'una discussió, per una presumpta escena de gelosia. Sé, ho he sabut després, que tenien una relació oberta, gelosia? No té sentit". Ella va dibuixar el Francisco com un alcohòlic: "No podia beure alcohol. A més, el seu company de feina va confirmar que abans d'anar a casa van estar junts, després de guardar l'eina de la feina. El meu germà va prendre una cervesa sense alcohol. Va arribar a casa a les deu".

Hi ha més teca: "que tenia addicció a la cocaïna, que es passejava per tots els puticlubs de Cantàbria...". Policialment es va investigar. "Els agents ho han desmentit. Està comprovat, no el coneixien als llocs que ella diu". El cercle del desaparegut també ho desmenteix.

"Va dir que va marxar, però se'n va anar sense res?". En Paco no portava telèfon, ni les claus de la seva furgoneta, ni diners ni documentació. "I mai més va aparèixer per la seva feina. Ell era autònom. Molt treballador… Va deixar una obra sense acabar? Sense cobrar? Sense més ni més?".

La policia va reunir elements necessaris per iniciar, encara que de forma tardana, la investigació. L'acció criminal no es va descartar.

Un traster i una finca

"'En Paco és a la presó de Lleó', m'asseguren que deia la meva cunyada a qui li preguntava. Altres vegades, a la del Marroc, altres només explicava que se'n va anar". No van ser poques les persones que, després de començar la difusió de l'alerta per desaparició a les xarxes socials i associacions -sis anys després-, es van sorprendre amb la notícia. "Molta gent ens va dir que per què el buscàvem, si estava a la presó". L'Elena va trucar a Institucions Penitenciàries. "Tant de bo hagués estat cert... però no. Ni a Lleó, ni a cap presó".

Els agents van reconstruir algunes fites importants dels darrers sis anys, després de la desaparició. El 3 de desembre de 2012, un any després, la furgoneta de feina del Paco va aparèixer en flames. "Una persona ens va dir que la va fer cremar la meva excunyada. Va donar noms. Ens va dir, fins i tot, qui la va cremar". La declaració està inclosa a l'informe policial.

Van descobrir que s'havia netejat una finca, propietat del desaparegut. "Té un terreny dividit en dos: una part per sembrar i una altra amb una caseta per guardar instrumental. Asseguren que, després de desaparèixer el meu germà, es va ordenar que es netegés. No la part de l'horta", explica Elena, "sinó la de la caseta".

Els agents van descobrir que també s'havia ordenat una altra neteja. La d'un traster, igualment propietat del desaparegut, a poca distància del domicili, on guardava el seu instrumental. "Vam descobrir que com a pagament per aquesta neteja la seva dona no va entregar diners, sinó un cotxe, el que solia fer servir ella". El mateix que durant molt de temps va buscar la Policia Nacional. "Ella va dir que no sabia on era". Va acabar fet ferralla. No s'ha pogut analitzar.

"Un cop i el van deixar tombat"

Sense avenços ni cap pista de la qual estirar, la dada més dolorosa va arribar per casualitat. "Estàvem en un dinar, i una amiga ens va preguntar si se sabia alguna cosa…". L'Elena va contestar que no. "Va ser quan vaig descobrir això del cop". De nou, va entrar en xoc. "Però Elena, no saps que li van propinar un cop i el van deixar tombat?". La seva amiga li va explicar que els ho havia dit un empleat del seu taller. "Vaig parlar amb ell, que també ha declarat davant la policia. Li van dir, literalment: 'quelcom li ha passat al Paco perquè li han donat un cop al cap a casa seva i l'han deixat tan llarg com era espatarrat a terra ... i després l'han fet fora de casa". La persona que "ho va veure tot", un veí, porta amb porta del desaparegut, no va poder declarar.

"Xafarderies"

Amb tot, es va forjar un atestat policial que va ser entregat a l'autoritat judicial. "Però el jutge va considerar que els indicis recollits són 'xafarderies' i que 'no hi ha indici de criminalitat'". L'Elena, desesperada, no entén la decisió, “en això estem ara, hem recorregut a l'Audiència Provincial”, lamenta.

"La seva dona, la seva filla i la seva sogra eren a casa quan es va desfermar la presumpta discussió. Les tres persones que el veuen per última vegada no han estat citades a declarar. És descoratjador. Marxa voluntària? Ni testimonis, ni amics, ningú no ha declarat davant el jutge ”.

En Paco, futboler, seguidor del Torrelavega, no hi és. Amant de la fotografia, tot i que la seva família en conserva poques. "Després de la seva desaparició, la seva dona es va desfer de tot, no ens va donar res". Autònom de la construcció, ofici que va aprendre del seu pare, paleta de primera, dels de tota la vida, la seva última obra no la va acabar.