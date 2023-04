El Servei Català de Trànsit, en col·laboració amb la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, establiran un dispositiu especial d’ordenació, regulació i control del trànsit amb motiu de la festivitat de l’1 de maig, que enguany cau en dilluns i serà un pont de tres dies. El dispositiu s'habilitarà entre les 3 de la tarda del divendres 28 d’abril i les 12 de la nit del dilluns 1 de maig, per tal de minimitzar les possibles afectacions de circulació i vetllar per la seguretat viària dels usuaris.

Concretament, es preveu que entre les 3 de la tarda del divendres 28 i les 3 de la tarda del dissabte 29 d’abril sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona prop de 440.000 vehicles. A més, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit del dilluns 1 de maig, retornaran cap a la zona d’influència de la capital catalana 270.000 vehicles.

Aquesta operació especial de l’1 de maig marca la transició entre la mobilitat d’hivern i la pròpia del l’estiu, ja que l’augment de les temperatures produirà una mobilitat cap a destinacions de platja com la Costa Brava i la Costa Daurada. A més, aquesta operació especial es tornarà a caracteritzar per la concentració de desplaçaments per l’AP-7, un fet que s’experimenta des que és un eix viari alliberat de peatges.