El març del 2022 va entrar en vigor l'actual Llei de Trànsit, que va comportar una sèrie de modificacions en la imposició de sancions i l'aparició de noves limitacions. En aquest article us exposem les recomanacions que la mateixa Direcció General de Trànsit va oferir davant la nova legislació, amb especial atenció a l'ús de telèfons mòbils, els avançaments, l'alcohol i els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). No obstant això, entre tants canvis hi ha sancions que s'han passat per alt, com la infracció relacionada amb portar objectes al retrovisor.

Els canvis a la Llei de Trànsit es podrien resumir en un enduriment notable de les multes i les conseqüències de no complir la normativa. Agafar el mòbil, per exemple, pot suposar la pèrdua de 6 punts davant dels 3 de la llei anterior. A més, no cal estar utilitzant-lo, només tenint-lo a la mà ja suposa multa.

L'avançament als ciclistes ha de ser perfecte, canviant de carril completament en vies amb més d'un per sentit o deixant la separació de 1,5 metres. En cas de no complir, la sanció és de 6 punts (4 anteriorment). També s'ha eliminat el marge dels 20 km/h per avançar a la carretera convencional, una modificació que ha portat cua i la petició d'eliminar-la per part de moltes associacions.

Visibilitat diàfana o multa

Totes aquestes infraccions ja s'han aplicat al llarg del 2022, per la qual cosa la gran majoria d'usuaris en seran coneixedors. Les petites variacions són les més complicades de seguir, atès que també responen a la subjectivitat de cadascú i es poden aplicar de manera més o menys exigent en funció de l'agent que les detecta. Parlem, per exemple, de l'article 19 aplicat a la visibilitat del vehicle.

Tal com cita la Llei, no podem portar cap objecte, adhesiu, cortineta o làmina que impedeixi una visibilitat diàfana del conductor sobre tota la via. Lògicament, n'estan exempts els adhesius obligatoris i reglamentats de la Inspecció Tècnica de Vehicle o el distintiu mediambiental de la DGT. Però, què s'entén com a visibilitat sense interferències?

L'agent de trànsit serà l'encarregat d'avaluar si un ambientador, el típic que penja del mirall retrovisor, és prou voluminós per impedir la visió del conductor. Si decidís aplicar aquesta sanció, el cost de la multa és de 200 euros i també s'aplica a la col·locació de vidres tintats o acolorits fora de l'homologació del vehicle.