Els advocats d’ofici del Bages se sumen a la protesta per unes retribucions "més dignes"

Els advocats d'ofici del Bages se sumen a la reivindicació dels manifestants que es van concentrar aquest dijous a les portes de la Ciutat de la Justícia de l'Hospitalet de Llobregat per reclamar una retribució més justa (vegeu desglossat). Els lletrats denuncien que els pagaments no s'actualitzen des del 2009 i que els mòduls pactats amb la Generalitat ja no s'ajusten a l'import que els correspondria en l'actualitat. Ho explica el degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, David Casellas, que apunta que la comarca compta amb uns 125 professionals que exerceixen com a advocats d'ofici, que representen la meitat dels col·legiats.

Casellas assenyala que les reclamacions dels lletrats d'ofici s'orienten a aconseguir una "remuneració digna i suficient" de la seva feina, que consisteix a garantir l'assessorament legal a aquelles persones que no disposen dels recursos suficients per accedir a un advocat privat. Les retribucions que atorga la Generalitat pel seu servei públic en concepte d'indemnització estan congelades des de les retallades de l'any 2009. Per aquest motiu, Caselles posa en relleu la urgència d'actualitzar les tarifes, "tenint en compte que la inflació ha pujat un 30%, i això es tradueix en una pèrdua de poder adquisitiu per part dels professionals".

Un altre dels motius que mobilitzen els advocats d'ofici, indica Casellas, són els torns de guàrdia per donar assistència a les persones detingudes. El degà explica que, en un torn de guàrdia, els professionals han d'estar disponibles al llarg del dia, però es pot donar el cas que no hi hagi assistències. "El que defensem és que es recompensi el temps de disponibilitat, més enllà del nombre de serveis", destaca Casellas, que afegeix que la Generalitat fa servir un criteri de ràtios a l'hora de retribuir els torns de guàrdia. Això provoca que a Manresa, per exemple, no es retribueixi la disponibilitat del torn de menors ni el d'estrangeria.

Els advocats d'ofici també demanen una reforma de la Llei d'assistència jurídica gratuïta, que és de competència estatal. Caselles remarca que la principal reivindicació és que totes les actuacions es remunerin amb independència de si la persona o entitat disposa d'una assistència jurídica gratuïta garantida. El lletrat posa com a exemple els procediments penals contra una societat jurídica o la gestió de les herències jacents, en què sovint es requereix la designació d'un advocat d'ofici. "Aquestes actuacions no estan contemplades dins de les retribucions pel servei públic que prestem com a advocats d'ofici", lamenta Casellas.

Finalment, el degà fa referència a les condicions per exercir d'advocat d'ofici. Els joves acabats de graduar que volen formar part del col·lectiu han d'acreditar com a mínim tres anys d'experiència, un temps que considera excessiu. "Per als joves, seria molt positiu poder començar abans perquè exercir com a advocats d'ofici representa una bona base formativa", assenyala. A més, recorda que és molt necessari garantir el relleu generacional en aquest àmbit de l'advocacia, ja que la mitjana d'edat dels advocats d'ofici a Catalunya és de 49 anys. "Afortunadament, però, a Manresa tenim la mitjana d'edat més baixa de Catalunya, amb 42 anys".

Els lletrats es reivindiquen a la Ciutat de la Justícia

Desenes de professionals van sortir al carrer aquest dijous per protestar en contra de les condicions laborals en què treballen. Ho van fer amb les togues posades i amb cartells on es podien llegir missatges com ‘Cap actuació sense retribució’, ‘Advocats sense drets’ o ‘Torn d’ofici per una retribució digna’. Entre els assistents hi havia lletrats de tot Catalunya. L’advocat d’ofici d’Igualada, Josep Lluís Cots, va ser una de les persones que va signar el manifest del col·lectiu. En el seu cas, gran part de la feina la fa a Igualada, on ha criticat que pot haver-hi períodes en què s’ha de fer guàrdia durant els set dies de la setmana. «Es tracta d’una reivindicació històrica, ja que la gran dedicació a la nostra feina no queda satisfeta», va assegurar.