Espectacular accident al carrer de la Indústria de Manresa

Un espectacular accident ha sorprès aquesta tarda els veïns del carrer de la Indústria de Manresa. Un conductor que s'incorporava a aquest vial per la carretera de Vic s'ha encastat amb el seu cotxe contra dos vehicles que estaven aparcats a la banda esquerra del carrer. L'impacte ha estat tan gran que els ha deixat enganxats a la façana de l'edifici a on estaven estacionats. No hi ha hagut cap ferit i, si bé la Policia Local no ho ha confirmat ni desmentit, tot fa pensar que el causant de l'accident anava begut.

El cotxe accidentat, de color blau, ha quedat totalment destrossat per la part davantera, mentre que els altres dos han rebut danys menys importants, tot i que els desperfectes eren més que evidents. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions del Bombers, que s'han encarregat de netejar la calçada, i el SEM, que atès el conductor, que n'ha sortit il·lès. L'avís de l'accident s'ha donat a les 4 de la tarda i 24 minuts. Una grua s'ha endut el cotxe que ha causat l'accident, que ha quedat al mig del carrer de la Indústria. La Policia Local s'ha encarregat de gestionar el trànsit fins que s'ha pogut tornar a transitar per aquest vial.