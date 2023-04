"Només podem parlar d'hipòtesis, però és molt probable que l'accident aeri de Moià s'hagi produït per un xoc frontal entre els dos ultralleugers". És la veu del director de l'empresa aeronàutica igualadina Aircatfly, Carles Torra, que es mostra consternat pel succés que ha causat la mort de quatre persones, dos dels quals eren instructors de l'aeròdrom de Moià. "Eren pilots veterans, que coneixien bé la zona que sobrevolaven", assenyala Torra com un detall important a tenir en compte per analitzar les causes de l'accident.

L'expert considera que el fet que els dos ultralleugers hagin caigut a pocs metres de distància incrementa les possibilitats d'un xoc frontal. "La principal causa que pot provocar que una aeronau es desplomi és una col·lisió amb un altre objecte", apunta Torra, que també afegeix que un problema estructural en l'aparell o un error en una maniobra acrobàtica també podrien acabar ocasionant una caiguda. Tot i això, indica que aquestes opcions són més improbables, tenint en compte que són dues avionetes les que s'han estavellat. Malgrat que la seva principal hipòtesi és que s'ha produït un xoc frontal, destaca que en aviació aquests són molt infreqüents. "Els que pilotem avionetes o ultralleugers estem connectats amb una radioemissora, que ens permet informar de la nostra posició i direcció als aeròdroms als quals ens dirigim", explica. En aquest sentit, remarca que els dos pilots que han patit l'accident eren àmpliament coneixedors d'aquest sistema, pel fet que eren instructors de vol de l'aeròdrom de Moià. Torra posa èmfasi en la potència de les dues aeronaus accidentades. "Molta gent encara percep els ultralleugers com aparells relativament senzills de pilotar, però el cert és que avui en dia poden arribar entre els 130 i 250 km/h de velocitat, en funció de la tipologia". D'altra banda, destaca que la seva autonomia és d'unes 4 o 5 hores de vol, de forma que un ultralleuger que surti de Moià podria arribar fins a l'Aragó sense carregar el combustible. Els aparells accidentats, però, s'han estavellat a prop de la pista moianesa.