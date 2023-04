Dues persones han mort aquest diumenge al matí en un accident d'ultralleuger en una zona boscosa a prop de l'aeròdrom de Moià. Segons els Bombers de la Generalitat, el sinistre ha tingut lloc poc abans de 3/4 d'11.

L'aparell s'ha enlairat des de la pista moianesa. Un testimoni que ha presenciat els fets ha relatat als serveis d'emergència que ha vist que l'ultralleuger perdia altura i moments després s'ha estavellat. Arran de l'impacte, l'aparell s'ha incendiat i s'ha generat un petit incendi al seu voltant. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diferents unitats dels Bombers, dels Mossos d'Esquadra i del SEM, que no ha pogut fer res per salvar les víctimes.

La Unitat Tècnica de Seguretat Aèria de la policia catalana, amb seu a Sabadell, ha obert una investigació per investigar les causes de l'accident. De moment no ha transcendit informació dels dos ocupants de l'ultralleuger.