Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al migdia l’autor de l’assassinat a trets de matinada d’un noi de 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà (Osona). El sospitós, un veí del municipi de 40 anys i amb antecedents policials, s'ha amagat al bosc ,anava armat i estava considerat perillós, però la policia catalana ha aconseguit arrestar-lo "sense cap acte de violència", ha informat, i ha estat traslladat a una comissaria.

Els mediadors de la Unitat Central de Segrestos i Extorsions de los Mossos han contactat amb l’entorn de l’agressor per aconseguir que parlessin amb ell i el convencessin perquè s'entregués. El sospitós estava «més o menys localitzat», explicaven a mig matí fonts del cas, sense concretar res més. D’una altra manera, si la policia hagués entrat al bosc per trobar-lo, el risc per a la integritat dels agents i de l’escapat hagués augmentat exponencialment.

Homicidi de matinada

La víctima ha sigut localitzada a la via pública a les 5 tocades de la matinada. Els testimonis han trucat al 112 i s’hi han desplaçat tant agents dels Mossos com del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els sanitaris han atès el menor, però no han pogut salvar-li la vida i han certificat la seva defunció. Segons les primeres informacions, que han de ser contrastades amb un examen forense molt més exhaustiu i fiable que es durà a terme les properes hores, el cos presenta dos orificis de bala.

Agents dels GEI i antiavalots

La policia catalana ha activat un dispositiu de recerca per la zona boscosa cap a la qual ha fugit amb l’objectiu d’ocultar-se. Hi participen diverses unitats especialitzades, liderades per experts en segrestos, el Grup Especial d’Intervenció (GEI), la unitat d’elit especialitzada a neutralitzar persones armades, que s’haurà d’activar si fracassen les negociacions amb l’entorn de l’agressor, que en aquests instants porten a terme mediadors. També s'hi han desplegat dues dotacions d’antiavalots per mirar d’acordonar el perímetre.

L’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) s’ha fet càrrec de les indagacions per intentar comprendre què ha passat. La principal hipòtesi és que es tracta d’una baralla que haurien mantingut l’agressor i la víctima.