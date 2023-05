Els Mossos han escorcollat aquest dimarts al matí la casa del presumpte autor de la mort d'un menor de 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà (Osona). El detingut també està present en el registre que ha fet la policia catalana al número 14 del carrer Sant Martí. El registre al domicili ha començat pocs minuts després de les nou del matí i ha acabat pocs minuts abans de dos quarts de dotze del migdia. Tot seguit, la policia catalana i el detingut s'han desplaçat fins a una nau situada al municipi de Manlleu. Finalment, però, no l'han fet baixar del cotxe, ja que els investigadors no han cregut pertinent fer el registre. L'arrestat ha estat traslladat fins a la comissaria de Vic a l'espera de passar a disposició judicial.

El desplegament que han fet els Mossos davant del domicili del detingut ha estat molt important amb efectius de la policia científica, agents de seguretat ciutadana i els ARRO. En total, una vintena d'agents que també duien detectors de metalls per poder trobar l'arma del crim. Tot i això, segons fonts policials, a hores d'ara no s'ha confirmat que s'hagi trobat l'arma.

El registre a casa del presumpte assassí ha durat al voltant de dues hores i mitja. El detingut ha estat present durant una estona a l'escorcoll, però després se l'ha traslladat fins a un vehicle i s'ha esperat allà fins que ha acabat. Segons ha pogut saber l'ACN, l'habitatge es trobava en molt mal estat i ple de deixalles.

Després dels registres, el detingut ha estat traslladat un altre cop a les dependències de la comissaria de Vic, on ja ha passat la primera nit als calabossos. Està previst que el presumpte assassí passi a disposició judicial en les properes hores, un cop els investigadors acabin de fer l'atestat.

L'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà ha decretat dos dies de dol oficial, ha suspès totes les activitats organitzades pel consistori i ha convocat un minut de silenci per aquest dimarts a les set del vespre a la plaça de la Vila.

"Que hagi passat això en un poble tan petit és impensable"

Un familiar directe del menor mort, Emili López, ha expressat en declaracions als mitjans de comunicació que és "impensable" que hagi passat un succés com aquest "en un poble tan petit". "És un poble petit, tots ens coneixem. Sí que aquest noi era conflictiu, però per arribar a aquests extrems tampoc", ha apuntat López. Creu que al presumpte assassí "se li va girar el cap" i diu que en el moment dels fets hi havia diversos testimonis que ja han declarat davant dels Mossos.

Segons aquest familiar, el jove de 15 anys a l'hora del succés "sortia d'una festa i baixava pel carrer quan es va trobar amb el tiroteig i va rebre". López ha agraït la tasca dels serveis policials amb la detenció de l'acusat i també als serveis sanitaris i a l'Ajuntament per tot el suport emocional que estan rebent els familiars.

El relat dels fets

Al voltant de les cinc de la matinada d'aquest dilluns, els Mossos van rebre l'avís d'uns testimonis que havien sentit uns trets després d'una baralla que havia tingut lloc al carrer Sant Martí de Sant Hipòlit de Voltregà. Quan les patrulles policials i els serveis sanitaris van arribar al lloc van trobar-se el jove malferit i no van poder fer res per salvar-li la vida. El presumpte assassí va fugir per un bosc proper i la policia catalana el va localitzar i detenir passades la una del migdia.