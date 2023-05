L'osteòpata jutjat des d'aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona per abusar sexualment de 23 dones embarassades o acabades de parir ha admès que "pot ser que en algun moment" no hagués "sabut fer-ho millor", però ha assegurat que tots els tractaments i tocaments que feia tenien com a única finalitat la terapèutica. En una breu declaració a la seva defensa, S.M.P., ha dit que sempre va actuar seguint la 'lex artis' i per beneficiar terapèuticament les seves pacients, sense cap ànim libidinós. La fiscalia li demana 111 anys de presó per fer tocaments i fins i tot introduir dits als genitals de les dones sense el seu consentiment ni tenir relació amb el tractament.

Segons la fiscalia, l'acusat, un reconegut diplomat en fisioteràpia i amb un màster, hauria comès els abusos des del 2013 fins el novembre del 2016 al seu domicili, en un local de Sant Cugat del Vallès i a la clínica Néixer a Casa (NAC) de Barcelona. Se centrava sobretot en tractaments d'osteopatia abans i després del part i s'aprofitava del seu reconeixement professional i la seva relació de confiança amb les seves pacients. El cas més greu és el d'una dona que el juny del 2016 va acudir a la clínica per problemes estomacals. En la primera consulta, el fisioterapeuta, sense el consentiment de la víctima, va treure-li la samarreta i li va pressionar els pits molt fort. Li va separar els llavis vaginals i li va tocar en un punt on li va causar un fort dolor, fent moviments circulars, que la víctima no va entendre. La dona va acudir fins a set cops a la consulta, i l'acusat sempre hauria actuat de la mateixa manera. En una ocasió, fins i tot, li hauria introduït un dita a la vagina i un altre a l'anus, sense cap consentiment de la pacient i que teòricament no tenien res a veure amb el tractament. L'home va practicar tocaments similars amb penetracions a altres vuit pacients. En un altre cas, el juliol del 2016 i al seu local de Sant Cugat, l'home va fer quatre o cinc sessions a una pacient amb problemes d'esquena. L'home li tocava la zona del còccix per sobre les calcetes, però en l'última sessió li va posar la mà per sota la roba i li va fer fregues a la zona del pubis, cosa que va deixar la dona en estat de xoc. En 12 ocasions els tocaments a pacients no van arribar a suposar penetració i a una altra pacient li va fer tocaments dos cops. Per tot això, la fiscalia li demana 111 anys de presó i d'inhabilitació i 255.000 euros d'indemnització a les víctimes per un delicte continuat d'abús amb penetració, vuit delictes d'abús amb penetració, 12 delictes d'abús, i dos d'abús continuat. També li demana llibertat vigilada i la prohibició d'acostar-se o comunicar-se amb les víctimes. El judici durarà fins la setmana vinent, però les declaracions de les víctimes i altres proves es faran a porta tancada a petició de les acusacions.