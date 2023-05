El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que, des de l’1 de gener fins al 30 d’abril, 51 persones han mort en 42 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida a les carreteres catalanes 55 persones en 48 sinistres mortals. Així doncs, respecte l’any passat, hi ha hagut una reducció del 7,2 % pel que fa al nombre de morts. La reducció és del 5,5% en el nombre de persones mortes respecte al 2019, quan morir 54 persones en 52 accidents mortals.

En referència als accidents mortals, s’han registrat 10 accidents mortals menys respecte al 2019, una reducció del 19,2%, i 6 accidents mortals menys respecte al 2022, una reducció del 12,5%. En quant als ferits de gravetat, en comparació amb els quatre primers mesos de 2019, hi ha un descens del 14 %, però es registra un increment del 13% de ferits de gravetat respecte el mateix període del 2022.

Balanç durant el mes d'abril

Aquest mes d’abril s'ha registrat 17 víctimes mortals, el mateix nombre de víctimes mortals que l’abril de 2019, i 6 víctimes mortals menys que l’abril de l’any passat, un mes que va ser especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 23 víctimes mortals.

Col·lectius vulnerables

Pel que fa als col·lectius vulnerables, cal destacar l’increment en la sinistralitat dels motoristes els darrers dos mesos, atès que enguany n’han mort 13, 11 dels quals durant els mesos de març (6) i abril (5). L’any 2019 havien mort 12 motoristes en aquest mateix període. A més, la sinistralitat d’aquest col·lectiu també s’ha incrementat respecte el mateix període de 2022, en què van morir 8 motoristes.

Davant d’aquest augment de la sinistralitat, l’SCT i la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra han incrementat els controls PREMOT. D’altra banda, la seguretat d’aquest col·lectiu es continuarà reforçant amb les tasques de control i vigilància a càrrec de les patrulles espiell i la formació per millorar la tècnica de conducció, amb el programa Formació 3.0, que enguany ha ampliat el nombre de sessions.

No obstant, atès que el bons temps ha arribat amb la primavera i les temperatures han pujat ens trobem en un període en què circulen més usuaris de vehicles de dues rodes, l’SCT insta als motoristes atenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat i, a la resta d’usuaris, respecte i prudència per reduir les víctimes dels col·lectius vulnerables.

Pel que fa a la resta de col·lectius més fràgils de la mobilitat, fins al 30 d’abril han mort també 7 vianants, 1 menys que l’any passat. En el cas dels ciclistes, cal lamentar la mort d’un ciclista, en contraposició al mateix període de l’any passat, en què en van morir 3.

Segons el gènere

De les 51 víctimes mortals registrades enguany, 43 són homes i 8 dones. D’aquests 43 homes, 28 eren conductors, 6 passatgers i 5 eren vianants. En el cas de les 8 dones mortes, 3 eren conductores, 3 viatjaven de passatgeres i 2 eren vianants. Les dades de sinistralitat d’aquests quatre mesos també mostren un percentatge elevat d’homes entre els ferits de gravetat: un 73% són homes i un 27% són dones.

Característiques dels sinistres

Pel que fa als sinistres, dels accidents mortals, 12 han estat col·lisions amb un sol vehicle i 30 amb més d’un vehicle implicat, 14 de les quals han estat xocs frontals. Si s'analitzen les morts per tipus de dia de la setmana, el 51% de les víctimes mortals s’han registrat en cap de setmana o vigília de festiu.

En aquests quatre mesos de 2023, la sinistralitat mortal es caracteritza per la dispersió pel que fa a carreteres. Quatre vies han registrat tres víctimes cadascuna: l’N-340, la C-37, la C-53 i la TV-3022. Cal recordar que dos sinistres van provocar tres morts cadascun: un a la TV-3022 al Perelló (Baix Ebre) i l’altre a la C-53 a la Fuliola (Urgell). Alhora, convé destacar també la reducció de la sinistralitat que està experimentant l’AP-7 en aquest període respecte l’any passat, amb 3 víctimes mortals enguany davant de les 10 del 2022.

Per demarcacions, a la xarxa viària de Barcelona hi ha hagut 21 víctimes mortals, 15 a Tarragona,11 a Lleida i 4 a Girona. En aquests quatre primers mesos, es manté la tendència a la baixa en les víctimes mortals a les carreteres gironines, atès que s’ha passat de 12 morts el 2022 a 4 enguany. També hi ha un descens respecte l’any passat a les carreteres de la demarcació de Barcelona, on s’ha passat de 24 morts a 21, mentre que a Tarragona hi ha una víctima mortal més que l’any passat. En canvi, incrementa, de forma preocupant, el nombre de víctimes mortals a les carreteres lleidatanes, ja que han passat de 5 l’any passat a 11 enguany.