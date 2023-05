Els Mossos d'Esquadra han assistit aquesta tarda un cas de temptativa de suïcidi a la zona del Passeig de Manresa. Una patrulla que circulava per la zona ha vist un home enfilat en una escala, disposat a penjar-se amb una corda d'un dels arbres del carrer Josep Maria Planes, que fa xamfrà amb el passeig. En ser testimonis de l'escena, han sortit immediatament del vehicle per socórrer l'afectat. Un dels agents l'ha sostingut en l'aire per evitar que s'ofegués, mentre que l'altre ha procedit a tallar la corda. Després de comprovar que no tenia lesions greus, l'han posat en posició de seguretat i han alertat al SEM. Finalment, ha estat traslladat en ambulància a l'hospital Sant Joan Déu de Manresa.