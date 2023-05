Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest migdia un incendi en una casa enderrocada a Sant Mateu de Bages. El foc, que no ha provocat ferits, ha cremat runa amb molta fusta.

L'avís de l'incendi s'ha rebut prop de les 12 del migdia i s'han mobilitzat quatre dotacions terrestes fins a l'emplaçament. Els efectius han començat amb tasques d'extinció des de la façana, a causa de les dificultats per accedir a l'interior de l'habitatge per la runa acumulada. El foc s'ha donat per extingit a primera hora de la tarda i s'ha revisat l'estructura de l'edifici, fins a detectar que no hi havia perill. La rehabilitació estructural ha quedat en mans del consistori i la propietat.