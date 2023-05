El jutge deixa en llibertat provisional l’acusada del crim del Pont de Vilomara

El jutge ha decretat la llibertat provisional per a l'acusada de matar la seva cosina a ganivetades al Pont de Vilomara i Rocafort l'any 2020. L'encausada va ingressar a presó el juliol del mateix any com a presumpta autora de la mort de la seva familiar, amb qui vivia temporalment. Gairebé tres anys després, el magistrat ha deixat sense efecte aquesta mesura cautelar, amb la prohibició de comunicar-se o acostar-se a una distància inferior als 1.000 metres respecte als fills de les víctimes, a pocs dies vista que es dicti la sentència.

Els fets van tenir lloc el 2 de juliol del 2020 en una casa de la urbanització Marquet Paradís, on les dues cosines convivien amb els dos fills de la víctima. Per causes que es desconeixen, l'acusada va entrar a l'habitació on la víctima estava dormint i li va clavar 45 ganivetades al coll, a la cara, a l'esquena i a les espatlles, segons apunta l'escrit de fiscalia. Aquestes ferides li van causar la mort en pocs minuts. L'acusada va ser detinguda poc després a prop de la zona dels fets, amb restes de sang a la roba i a les mans i aparentment en un estat de xoc emocional, sense poder explicar com havia arribat al lloc on va ser descoberta.

En el judici sobre el cas, que es va celebrar aquest mes d'abril a l'Audiència de Barcelona, el jurat popular va declarar culpable d'homicidi a l'acusada, amb 7 vots a favor i 2 en contra, en considerar que va ser la responsable de la mort de la víctima després de clavar-li 45 ganivetades en diferents parts del cos. Si bé va advertir que en aquella època l'acusada presentava diversos trastorns mentals, també va assenyalar que no hi va haver traïdoria ni acarnissament, una consideració que suposa una rebaixa de la condemna. Tot i això, no va descartar "la possibilitat que tingués moments de consciència" i, per tant, va tancar la porta a una suspensió de la pena.

Dues setmanes després que el jurat popular dictés el seu veredicte, el jutge que porta el cas ha suspès la mesura cautelar de presó provisional per a l'acusada. L'argumentació que fa servir el magistrat en la interlocutòria és que la durada màxima de la presó provisional no pot excedir de la meitat de la duració de la pena de presó que s'imposi finalment a l'acusada. En aquest sentit, la decisió es fonamenta en el supòsit que l'acusada ja hauria complert la meitat de la condemna que se li acabarà imposant amb la sentència.

Les acusacions particulars exercides pel despatx Roca i Mazà de Manresa, pel que fa a la filla de la víctima, i Monell Advocats també de Manresa, pel que fa al fill de la víctima, ja han presentat recurs contra aquesta decisió. Els advocats posen de manifest la conveniència de mantenir l'acusada a la presó, tal com es va acordar en la decisió dictada pel mateix magistrat el mes de juny del 2022. Lamenten que no s'ha tingut en compte "el risc de fuga i la perillositat" que comporta pels familiars el seu alliberament i que no s'ha disposat cap mesura alternativa de control de l'estat psiquiàtric de l'acusada, tret d'una ordre d'allunyament i comunicació respecte als fills de la víctima.

Amb tot, els advocats de l'acusació confien a revocar una decisió que consideren "precipitada", a pocs dies vista que es dicti la sentència. Partint de les conclusions del jurat popular, les acusacions particulars demanen una condemna de 9 anys i 364 dies de presó per a l'acusada, mentre que la defensa sol·licita l'absolució argumentant que l'acusada tenia totalment abolides les seves capacitats cognitives en el moment dels fets. Les acusacions, però, discrepen sobre aquest punt, ja que consideren que se l'ha de jutjar per assassinat amb traïdoria i acarnissament en comptes d'homicidi.