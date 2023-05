El detingut per la mort d'un menor a Sant Hipòlit de Voltregà (Osona) ha passat aquest dijous al matí a disposició judicial. L'home, de 40 anys, ha entrat als Jutjats de Vic custodiat pels Mossos cap a les 10 del matí. El succés va passar dilluns a la matinada. Els Mossos van rebre l'avís d'uns testimonis que havien sentit uns trets després d'una baralla.

Quan la policia i els serveis sanitaris van arribar van trobar-se el jove malferit i no van poder fer res per salvar-li la vida. El presumpte assassí va fugir per un bosc proper i la policia el va detenir unes hores després en un ampli dispositiu. L'endemà el van traslladar al registre al seu domicili i van tornar-lo a la comissaria a l'espera de passar a disposició judicial.