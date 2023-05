Sorpresa per l'aparició d'una fletxa disparada contra un semàfor situat a la cruïlla entre l'avinguda Francesc Macià i el carrer Viladordis, a Manresa. Des d'aquest matí un dels llums del semàfor de vianants té una fletxa incrustada que, per la seva posició, sembla que hauria estat disparada a gran velocitat per algun tipus de dispositiu com podria ser, per exemple, una ballesta.

Es tractaria d'un fet puntual, ja que els Mossos d'Esquadra no tenen constància d'altres fletxes disparades en altres punts de la ciutat ni de qui en podria ser l'autor.