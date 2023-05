Ferit greu un parapentista que ha xocat contra un pal de llum i ha deixat part de Sant Fruitós sense subministrament

Un parapentista ha resultat ferit greu després de xocar contra un pal de llum aquest divendres a la tarda a Sant Fruitós de Bages. Les primeres informacions transmeses per Bombers apunten que la víctima ha patit cremades greus per l'impacte amb la línia de subministrament i que ha estat traslladada en helicòpter pel SEM a un centre sanitari el nom del qual encara no ha transcendit.

Denuncien que Veritas ha acomiadat una treballadora de Puigcerdà per parlar en català L'accident s'ha produït a tocar de la C-16 i ha malmès la línia elèctrica, deixant sense subministrament 788 abonats del municipi, ha explicat Endesa. El servei ha quedat tallat a les 14.49 h, segons la companyia, i a les 16.30 h encara no hi havia una previsió clara de l'hora en què es podria restablir.