Els Bombers de la Generalitat han avançat la incorporació de mitjans aeris i personals de reforç per a l'extinció d'incendis forestals aquest estiu. Així, aquest mes de maig ja s'incorporen dos helicòpters bombarders, dos de coordinació i comandament i tres avions de vigilància i atac. En total els bombers disposaran de 35 mitjans aeris, deu dels quals són del govern espanyol, i tres dels quals es situaran a la Catalunya Central. A més, la campanya forestal d'estiu s'avança del 15 a l'1 de juny, i s'allarga del 15 al 30 de setembre. Des del primer dia ja es comptarà amb 176 nous bombers voluntaris. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que està "tot a punt" per a una campanya "molt difícil", però ha destacat l'augment d'efectius i el seu avançament.

En total tindran base a Catalunya 29 mitjans: deu helicòpters bombarders, amb 1.000 litres de capacitat amb seus a Móra d'Ebre, Tremp, Balaguer, Calaf, Dosrius, Garraf, Sabadell, Orriols, Maçanet de la Selva i Prades; sis helicòpters de coordinació i comandament equipats amb càmeres de vigilància, i un d'ells amb càmera tèrmica, amb seus a Reus, Lleida, Manresa, Girona, Sabadell i Ullastrell (Vallès Occidental); quatre helicòpters de rescat, un d'ells polivalent; quatre avions de vigilància i atac (AVA) amfibis, amb capacitat de 3.200 litres d'aigua i 300 d'escumogen, dos dels quals del Ministeri i amb base a Reus; tres AVA terrestres, amb 3.200 litres d'aigua i 50 d'escumogen amb seus a Òdena, Sabadell i Alguaire, i dos més, amb 2.300 litres i 50 d'escumogen, del Ministeri i amb base a Empuriabrava (Alt Empordà).

Fora de Catalunya tindran la base sis mitjans del Ministeri de Transició Ecològica: un AVA a Palma de Mallorca; dos hidroavions amfibis a Pollença (Mallorca) i Saragossa amb 5.500 litres de capacitat; dos helicòpters de les Brigades de reforç en incendis forestals (BRIF) a Saragossa; i un helicòpter bombarder de gran capacitat, amb 4.500 litres, a Osca.

Pel que fa als reforços de personal, i respecte la campanya forestal del 2022, s’han incorporat al cos de Bombers de la Generalitat un total de 250 bombers de l’escala bàsica i, es preveu que, a finals del mes de maig, s’incorporin 176 nous bombers voluntaris als respectius parcs, un cop hagin finalitzat el període de pràctiques del procés selectiu. També s’ha reforçat l’estructura organitzativa i de coordinació amb la promoció interna de 101 nous caporals, 57 sergents i 21 oficials. A més, es preveu la incorporació de 64 places de personal de diferent tipologia, entre els quals hi ha 37 Tècnics Especialistes Operadors de Control, i de 372 auxiliars forestal (AOF) de reforç de campanya.

També s'amplien les capacitats de suport amb ús de drons en els incendis forestals. Tindran capacitat de supervisió i control especialment durant la nit, en què no hi haurà mitjans aeris volant.

Per últim, es reforcen els sistemes de comandament en cas de simultaneïtat d’incendis forestals i les activitats de coordinació prèvia i d’inici de campanya amb el conjunt d’operadors: Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, Agrupacions de Defensa Forestal, Tècnics de Boscos (Departament d’Acció Climàtica) o representants de consells comarcals.

Aragonès i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, han visitat a l'aeroport de Sabadell alguns dels mitjans aeris de reforç i altres unitats dels Bombers i els Agents Rurals que treballaran en els incendis forestals, com les de drons i la canina.

Augment d’incendis de vegetació

Entre l’1 de gener i el 16 d’abril d’aquest any, el cos de Bombers ha gestionat 1.486 serveis d’incendis de vegetació urbana, agrícola i forestal, mentre que en el mateix període de l’any 2022 van ser 1.285 serveis, i l’any 2021, 922. D’aquests incendis, 175 han estat incendis forestals, amb un balanç de prop de 680 hectàrees cremades, un 35% de superfície cremada més que el mateix període de 2022.

A més, en els incendis forestals de març i abril s'han vist comportaments del foc molt severs que mostren l’entrada a un escenari complex. Així, per exemple, s'han produït altes velocitats en situacions de vent (l’incendi de Cubells, Vilaplana, Paüls, Gandesa, l’Hospitalet de l’Infant), amb velocitats de propagació superiors a 1,2km/h, i en l’incendi de la Granja d’Escarp-Mequinensa del 16 d’abril velocitats de propagació de 6,3 km/h. També s'han detectat llançament de focus secundaris a llarga distància, que salten amb facilitat pistes i carreteres, fins arribar a l’extrem de focus secundaris a 2 km de distància en l’incendi de la Granja d’Escarp. Per últim, les superfícies afectades han estat pròpies de l’estiu: a la Val d’Aran (450 ha), al País Valencià i Terol (4.200 ha) o recentment l’incendi de Mequinensa (a la Franja)-Granja d’Escarp (450 ha) i Catalunya Nord (Cervera)-Portbou (930 ha). També s'ha vist una capacitat de propagació nocturna pròpia d’episodis d’estiu (28 ha cremades al Coll de l’Alba durant la nit).

En el seu discurs, Aragonès ha remarcat que l'estiu serà complicat degut als més de dos anys de sequera, cosa que ha deixat els boscos en un "estrès sense precedents". Per això, ha dit que el Govern ha volgut abocar "més recursos que mai". "Hi ha més prevenció, anticipació, mitjans i efectius", ha dit, recordant que la campanya, que tradicionalment durava tres mesos, del 15 de juny al 15 de setembre, s'ampliarà a quatre mesos, de l'1 de juny al 30 de setembre. "El cos de Bombers no havia comptat mai amb tants efectius aeris ni tant aviat", ha remarcat.

També ha volgut destacar la renovació dels vehicles terrestres i l'augment d'efectius humans dels dos cossos operatius. Tot i així, ha dit que també és important la prevenció i s'ha triplicat el pressupost en aquest àmbit, per subvencionar la neteja de boscos.

El cap operatiu dels Bombers, David Borrell, ha dit que serà una campanya difícil, però considera una "excel·lent notícia" que s'avanci la campanya del 15 a l'1 de juny, ja que això els dona "més tranquil·litat per estar preparats". "Els últims estius patíem una mica", ha admès.

Sobre els efectes de la sequera en la capacitat d'extinció dels incendis, ha explicat que actualment s'han inhabilitat cinc pantans per abastir d'aigua els avions amfibis: Sau, la Baells, la Llosa del Cavall, Montgai i Camarasa. Ha explicat que això pot provocar que les anomenades "nòries de càrrega" dels avions s'allarguin, ja que hauran de fer més quilòmetres, però se suplirà augmentant els mitjans que participen en aquestes rodes.

Pel que fa als punts d'abastament per als helicòpters i camions, ha dit que dels 1.600 punts públics, 1.450 estan disponibles.