Ensurt al supermercat Consum de Sant Joan de Vilatorrada per un petit incendi que ha obligat a evacuar l'edifici. Els Bombers han rebut un avís a les 13.48 h que alertava que sortia molt fum del magatzem del supermercat. En la seva arribada han evacuat l'edifici i han extingit el foc que s'havia produït en una instal·lació elèctrica soterrada a més de revisar la resta del magatzem i del supermercat.

Malgrat l'ensurt i l'evacuació, no hi ha hagut cap persona afectada ni hi ha hagut desperfectes més enllà de la instal·lació elèctrica cremada. Els Bombers hi han treballat amb 5 dotacions.