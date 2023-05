Els Mossos d’Esquadra, amb col·laboració de la Policia Nacional, han detingut a Lloret de Mar dos germans de 24 i 27 anys per estafar 2,5 milions d'euros fent-se passar per experts en inversions immobiliàries i potencials compradors de criptomonedes i articles de luxe. En concret, se’ls atribueixen cinc estafes a través del mètode conegut com Rip Deal. Un cop havien convençut les víctimes de la seva pretesa professionalitat, intercanvien diners o objectes per bitllets que resultaven ser falsos. Els germans tenien molta experiència en aquest tipus d’estafa, canviaven de residència freqüentment i movien ràpidament els diners o objectes que aconseguien per evitar ser incriminats en cas de ser detinguts.

Els agents van iniciar una investigació després de detectar un augment de denúncies d'estafes a través d’aquest mètode en els últims mesos. La investigació va portar a un mateix clan familiar. Els investigadors els van localitzar en un domicili de lloguer a Lloret de Mar. A través dels mecanismes de coordinació interpolicial, van acreditar una sisena estafa relacionada amb la compra de criptomonedes a la ciutat de València i es va consolidar un equip conjunt amb Policia Nacional. Durant el dispositiu de localització i detenció, els agents van escorcollar un domicili a Lloret el passat 12 d’abril. Els dos germans contactaven amb les víctimes a través d'anuncis, o fins i tot a través d'aplicacions de missatgeria. Principalment, escollien persones que mostraven interès a canviar criptomonedes per divisa fora dels circuits convencionals, tot i que també podien bescanviar joies, articles de luxe o diners en efectiu. Un cop escollida la millor opció de negoci, es mostraven interessats a fer grans inversions. Els investigats es feien passar per empresaris d'èxit i no dubtaven a vestir i dur peces de roba cara, objectes de luxe o allotjar-se en hotels cars fent-se càrrec de les despeses dels primers dinars que serveixen per fer els primers contactes, per impressionar les víctimes i ensarronar-les. Abans de tancar el tracte de compra o inversió, plantejaven a les víctimes la possibilitat de fer un intercanvi, ja fos de moneda en efectiu (bitllets de valor facial gran per bitllets més petits), criptomonedes o altres objectes. Per augmentar el suposat guany en el negoci de les víctimes, també els oferien fins a un 20% de comissió per l'operació. El moment clau de l'estafa era l'intercanvi de diners. Normalment, els estafadors convocaven una reunió en un reservat d'hotel o en un centre de negocis, on s'havia de realitzar l'intercanvi dels diners, la criptodivisa o allò que reclamaven. En algun moment de la reunió, un cop fet el recompte dels diners en efectiu, és on es produïa el canvi de bitllets reals per les fotocòpies que acabaven rebent les víctimes.