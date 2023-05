Els Mossos denuncien un home per haver simulat ser víctima d'un robatori a Solsona

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home que havia simulat haver estat víctima d'un robatori a Solsona quan realment havia patit un furt a Barcelona per tal d'intentar cobrar a través de l'asseguradora l'import de l'ordinador sostret.

El passat 19 d'abril un home va presentar una denúncia per un robatori amb violència a la comissaria de Solsona. Segons la víctima el dia abans, al voltant de les deu de la nit, va aparcar el seu vehicle en el seu pàrquing i mentre estava agafant els objectes de l'interior, un home li va donar una empenta i li va sostreure una motxilla que tenia un ordinador portàtil a l'interior.

Arran d'aquesta denúncia els Mossos van iniciar una investigació, però amb els primers indicis els agents van observar que hi havia detalls del relat del robatori que no encaixaven. Després de dur a terme diverses indagacions, el denunciant finalment va confessar que realment no havia patit cap robatori a Solsona tot i que sí que havia patit un furt a la Universitat de Barcelona. Per aquest motiu, els fets es van posar en coneixement a la unitat d'Investigació deIs Mossos d'Esquadra de Les Corts perquè ho investiguessin.

Per altra banda, els Mossos van denunciar a l'home per una simulació de delicte i per una estafa en grau de temptativa ja que havia fet gestions amb l'asseguradora per cobrar l'import de l'ordinador sostret. Els Mossos recorden que posar un denuncia falsa és un delicte.