Demà se celebra el judici al bomber d'Oló ferit durant una manifestació independentista al Segrià

Aquest dimecres es celebra a Lleida el judici a Joan Domènech, el bomber de Santa Maria d'Oló que va resultar ferit en les càrregues policials que els Mossos d'Esquadra van dur a terme el 27 de març del 2018 durant una manifestació independentista a l'A2, a Soses (Segrià). La fiscalia, que és l'única acusació, li demana 9 mesos de presó per un delicte de desobediència greu. La defensa, per altra banda, en demana l'absolució i també confia en que s'obri un procediment contra els agents dels Mossos que van reduir Joan Domènech, que va perdre la consciència i va haver de ser evacuat a l'hospital Arnau Vilanova de Lleida.

Els fets van tenir lloc la tarda del 27 de març del 2018. Un grup de manifestants, entre els que es trobaven diversos CDR de la Catalunya Central, van tallar la carretera A-2, al seu pas per Soses, per protestar contra la detenció de Carles Puigdemont que havia tingut lloc a Alemanya. Entre els manifestants també hi havia Joan Domènech. Al voltant de les 6 de la tarda, els Mossos van carregar contra els manifestants per alliberar la via i Domènech, que es trobava a la primera fila dels manifestants, va ser reduït per agents dels Mossos d'Esquadra.

L'actuació d'aquests agents van fer que el bomber quedés inconscient i que tingués dificultats per empassar i beure durant una setmana i problemes i dolors cervicals, com a conseqüència de la pressió que, amb el genoll, els agents li aplicaven sobre el tòrax, segons va explicar el seu advocat en les setmanes posteriors als fets. De fet, Domènech va estar vuit mesos de baixa.

Per altra banda, un mosso va denunciar a Domènech per un delicte de lesions, tot i que finalment es va retirar l'acusació i només queda la de fiscalia per un delicte de desobediència greu. En aquest cas la fiscalia considera que l'acusat no va seguir les ordres dels Mossos i que es va encarar amb els agents. L'escrit afirma que l'acusat es va oposar a ser "acompanyat" pels Mossos i que això va fer necessari "l'ús de la força mínima imprescindible per immobilitzar-lo".

"Amb les proves que es practicaran demà, algunes d’elles que no s’han tingut en compte en fase d’instrucció, es farà evident que el Joan en cap moment va fer res malament i que qui va tenir una actuació absolutament delictiva van ser els agents del cos de Mossos d’Esquadra", ha explicat l'advocat de Domènech, Benet Salellas, a Regió7. En aquest sentit assegura que hi va haver una investigació del propi jutjat sobre l'actuació dels agents dels Mossos, però que va acabar en arxiu. "No és normal que una persona es manifesti i acabi ingressada d’urgències", afirma l'advocat.

En aquest sentit, tenen l'esperança que d'aquest judici en surti un nou procediment contra els agents que van reduir a Domènech "i que van provocar un risc per a la vida i per la salut del Joan absolutament intolerable i que va ser fruit, no d’una negligència, sinó d’una voluntat de represaliar i castigar al Joan com a bomber solidari".