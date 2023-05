Un incendi originat en la primera planta d'un edifici de tres pisos al número 55 del carrer Sant Francesc de Capellades ha obligat a reallotjar els 9 veïns presents a l'immoble aquesta matinada de dimecres. El foc ha afectat totalment l'habitatge on va començar i ha obligat a precintar l'edifici. Fonts de l'Ajuntament han explicat que els evacuats encara no tenen data de tornada a casa.

Bombers va rebre a les 23.16 h un avís per un foc en un habitatge del bloc del carrer Sant Francesc de Capellades. Diverses persones havien quedat confinades als pisos superiors, i algunes van haver de ser evacuades amb l'autoescala. La gran majoria van ser extrets des del balcó dels seus habitatges, tot i que un d'elles, amb mobilitat reduïda, va haver de ser ajudat a sortir de l'interior del seu pis.

Diverses persones van quedar confinades als pisos superiors i algunes van ser evacuades amb l'autoescala. Un bomber fora de servei va acompanyar una persona confinada a l'interior del pis, i una persona amb mobilitat reduïda va ser evacuada quan les condicions van ser segures. — Bombers (@bomberscat) 11 de mayo de 2023

Un cop el foc va donar-se per apagat poc després de les 12 de la nit, es van fer tasques de ventilació tant del bloc afectat com l'escala del costat, que no presentava cap afectació. Els veïns del bloc on s'havia originat l'incendi van haver de ser reallotjats en un equipament municipal, segons l'Ajuntament de Capellades. El foc, que ha fet precintar l'edifici, no ha provocat cap ferit. Aquest dijous al matí, el consistori preveia començar a dur a terme en les següents hores les valoracions tècniques per poder saber la data de tornada dels veïns als seus habitatges.