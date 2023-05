Un centenar de veïns es concentren a Sant Salvador de Guardiola per una agressió a una botiguera a ple carrer

Un centenar de veïns de Sant Salvador de Guardiola s'han concentrat aquest divendres a la tarda al municipi per condemnar l'agressió a una botiguera a ple carrer i reclamar més seguretat al municipi. L'atac es van produir dijous a les vuit del vespre quan la treballadora de La Botigueta, un establiment comercial situat al carrer de la Creu (artèria comercial de la població), va ser atacada per un menor quan sortia de la feina, segons ha relatat l'alcaldessa del municipi, Georgina Mercadal, a Regió7. Minuts abans del tancament del local, l'agressor havia estat increpant la treballadora des de l'exterior, a través del vidre de l'aparador. Quan la treballadora va sortir del local, l'agressor la va interceptar al mig de la via pública, la va atacar i la va tirar a terra causant-li ferides lleus.

Després de l'agressió, la víctima va trucar els Mossos d'Esquadra, que juntament amb agents de la Policia Local, van buscar l'agressor pel municipi fins que el van localitzar i detenir. Segons relaten fonts de la policia municipal, el presumpte autor dels fets és un menor reincident, que ja ha quedat en llibertat. En conseqüència de l'agressió, la víctima va patir un atac d'ansietat i múltiples contusions per tot el cos. Posteriorment, la dona va ser atesa a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Aquest divendres ha denunciat els fets davant dels Mossos d'Esquadra i ha demanat una ordre d'allunyament contra tota la família de l'agressor. En un comunicat, l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola també s'ha manifestat en suport a la treballadora. A l'escrit, el consistori ha posat de manifest que des d’Alcaldia i la Regidoria de Protecció Civil "portem treballant molt temps per intentar trobar una solució a aquesta problemàtica que afecta a tot el municipi". Aquest divendres, l'alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, Georgina Mercadal, ha tingut l'oportunitat de traslladar al conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, la preocupació i indignació pels fets ocorreguts i la necessitat de trobar una solució a aquesta situació. Segons relata el consistori, aquest acte "no només ha perjudicat les persones directament implicades, sinó que també ha alterat la vida del nostre poble i veïns, i molt especialment al comerç local". L'Ajuntament, segons explica el mateix comunicat, ha posat en marxa mesures d'acompanyament i de seguretat per recuperar la tranquil·litat al municipi i confia que "les autoritats competents puguin fer la seva feina i resoldre els fets segons la llei".