Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una noia a Manresa per descartar un possible cas d'homicidi. La víctima, de 31 anys i que estava embarassada, es va localitzar sense vida el passat dissabte 6 de maig al seu domicili, al carrer Gaudí, número 41, de Manresa.

La investigació de la mort continua oberta per descartar un possible cas d'homicidi. Segons confirmen fonts del cos policial, s'està a l'espera del resultat de les proves forenses, per tal de dictaminar si hi va haver violència externa en la víctima. Les mateixes fonts informen que, fins al moment, no s'ha trobat cap indici de criminalitat.