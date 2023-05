Un conductor ebri destrossa una marquesina a la muralla del Carme de Manresa

El conductor d'un turisme s'ha estavellat contra una marquesina municipal a la muralla del Carme de Manresa aquest dissabte a la nit. La persona, que xocar-se amb l'objecte situat a l'alçada del 9 d'aquest carrer després de sortir de la via, s'ha hagut de sotmetre a un test d'alcoholèmia per part de la Policia Local.

El resultat ha sigut positiu amb una taxa de 0,39 mg/l en aire espirat, per sobre dels 0,25 mg/l permesos. La marquesina ha quedat visiblement destrossada, segons ha pogut presenciar Regió7. La zona estava precintada per la Policia Local aquest diumenge al matí.

Fonts policials han indicat que a conseqüència dels fets, que no ha deixat ferits, s'ha iniciat un expedient administratiu per infracció del Reglament General de Circulació al conductor. No ha transcendit el veïnatge ni la edat de la persona sancionada.

Dues sancions més

Aquest no ha sigut l'únic positiu per alcoholèmia que la Policia Local de Manresa ha detectat durant la nit. Molt a prop, a les 4.15 h a la muralla Sant Francesc, un veí de Sant Fruitós de Bages de 26 anys ha donat positiu amb una taxa de 0,64 mg/l en aire aspirat. Fonts policials han apuntat que la prova se li ha practicat després de cometre una infracció de circulació.

Abans, a les 21.15 hores, una altra infracció de circulació ha fet que la Policia Local practiqués una altra prova a un veí de Sant Quirze de Vallés de 23 anys a la C-1411-Z. En aquest cas, el test ha detectat una taxa de 0,41 mg/l en aire espirat en el conductor.

En ambdós casos, també va iniciar-se un expedient administratiu contra els conductors.