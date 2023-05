COO de Catalunya ha condemnat l'assassinat masclista d'una dona a Manresa i ha expressar el seu rebuig a una violència que "encara avui s'exerceix vers les dones només pel fet de ser dones". El sindicat ha mostrat en un comunicat la seva indignació i preocupació per fets com aquest, i "se suma a la demanda perquè els poders públics reconeguin la lluita pels drets de les dones i per erradicar la violència masclista com una qüestió d'Estat". També ha destacat el seu compromís en aconseguir una societat "en la qual les dones puguin viure lliures de qualsevol de les violències".

Així, han expressat el seu "condol a la família i l'entorn de la víctima", i han fet una crida a " erradicar la violència masclista" des de tots els àmbits socials i polítics.