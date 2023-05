Dues persones, un home i una dona, han mort la tarda d'aquest dimarts a Orio després d'una deflagració que s'està investigant. El succés hauria tingut lloc en un banc del carrer Arrantzale de la localitat i podria haver ocorregut en esclatar un artefacte explosiu que portaria un dels dos morts. Les primeres hipòtesis parlen d'un possible cas de violència de gènere.

Pel que sembla, els dos morts haurien mantingut una relació sentimental que havia acabat feia poc temps. La dona tenia dos fills d'una relació anterior i veïns del municipi la descriuen com una persona "simpàtica".

Diversos testimonis han relatat haver sentit una explosió. "Quan he sentit la deflagració, m'he girat, he vist un home caure i una noia asseguda". La zona està acordonada sota una forta vigilància de l'Ertzaintza. Fonts consultades per Notícias de Guipuzcoa parlen que una tercera persona podria haver resultat ferida.

La primera versió parlava d'un tiroteig, però fonts del Departament de Seguretat han indicat que el succés s'hauria produït mitjançant un artefacte explosiu casolà.