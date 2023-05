Els veïns d'un edifici del carrer Sant Miquel de Manresa han hagut de ser evacuats aquesta tarda per una fuita de gas que hi ha hagut al bloc. Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís poc abans de 2/4 de 4 de la tarda que informava que se sentia olor a gas en aquest edifici.

Un cop han arribat els Bombers, que hi han destinat cinc dotacions, han comprovat que hi havia gas a les zones comunitàries de l'edifici i també dins d'alguns pisos. Per aquest motiu han decidit evacuar l'edifici, que té 4 plantes i 2 pisos per planta, i han tallat l'escomesa de gas del carrer per aturar la fuita.

Un cop fet això, han demanat ventiladors elèctrics per poder ventilar les zones comunes de l'edifici així com els pisos afectats. Els Bombers creuen que la fuita podria haver-se originat a l'interior d'un pis que està tancat, tot i que encara l'estan buscant. No hi ha persones ferides ni risc per als edificis o veïns propers.