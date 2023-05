La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere ha confirmat aquest dimarts la naturalesa masclista de l'assassinat d'una dona de 31 anys, que estava embarassada, a Manresa, el 6 de maig passat. D'aquesta manera, la xifra de dones assassinades per les seves parelles o exparelles des de començament d'any puja a 17.

Segons ha informat a Twitter la Delegació del Govern, la víctima no tenia fills menors ni existien denúncies prèvies per violència de gènere contra el presumpte agressor, que va ser detingut ahir pels Mossos d'Esquadra.

El crim va tenir lloc durant la matinada del 6 de maig passat a l'habitatge de la parella, situat al carrer Gaudí del barri Sagrada Família de Manresa. En un primer moment, els Mossos no van tractar aquest cas com una mort violenta, ja que durant la primera inspecció ocular no es van trobar signes de criminalitat ni indicis suficients al cos de la dona per ser considerat com un homicidi.

Tot i això, com marca el protocol, la policia catalana va obrir una investigació per aclarir els fets, que juntament amb el resultat de l'autòpsia han determinat que sí que es tracta d'una mort violenta.

El 016 atén totes les víctimes de violència masclista les 24 hores del dia i en 52 idiomes diferents, igual que el correu 016-online@igualdad.gob.es. També es presta atenció mitjançant WhatsApp a través del número 600000016, i els menors poden adreçar-se al telèfon de la Fundació ANAR 900202010.

En una situació d'emergència es pot trucar al 112 o als telèfons de la Policia Nacional (091) i de la Guàrdia Civil (062) i en cas de no poder trucar es pot recórrer a l'aplicació ALERTCOPS, des d'on s'envia un senyal d'alerta a la policia amb Geolocalització.